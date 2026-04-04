Fudbal

TERZIĆ: "Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja važan trenutak za nas"

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 17:43

Generalni direktor OFK Beograda Balša Terzić rekao je danas da je povratak kluba na Omladinski stadion veoma važan trenutak.

Foto: N. Paraušić

"Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja izuzetno važan trenutak za naš klub, navijače i ceo sportski kolektiv. Posle perioda rada i ulaganja, dočekali smo da se vratimo na Karaburmu, tamo gde pripadamo", rekao je Terzić za portal "maxsport".

Popularni "romantičari" će tako posle dugog niza godina moći da igraju na svom stadionu, pošto su mečeve Superlige kao domaćini uglavnom igrali u Zaječaru. 

Omladinski stadion je kompletno renoviran, a ima i reflektore po najnovijim standardima, pa će OFK Beograd moći da bude domaćin i u noćnim terminima.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

