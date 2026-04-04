TERZIĆ: "Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja važan trenutak za nas"
Generalni direktor OFK Beograda Balša Terzić rekao je danas da je povratak kluba na Omladinski stadion veoma važan trenutak.
"Povratak OFK Beograda na Omladinski stadion predstavlja izuzetno važan trenutak za naš klub, navijače i ceo sportski kolektiv. Posle perioda rada i ulaganja, dočekali smo da se vratimo na Karaburmu, tamo gde pripadamo", rekao je Terzić za portal "maxsport".
Popularni "romantičari" će tako posle dugog niza godina moći da igraju na svom stadionu, pošto su mečeve Superlige kao domaćini uglavnom igrali u Zaječaru.
Omladinski stadion je kompletno renoviran, a ima i reflektore po najnovijim standardima, pa će OFK Beograd moći da bude domaćin i u noćnim terminima.
