NE ZABORAVITE NA ROK: Porez na imovinu se plaća do ovog datuma

PLAĆANjE poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Foto: V. N.

Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate: prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.

Međutim, rok uplata prve rate poreza na imovinu za 2026. je pomeren zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, državnog praznika Sretenje.

- Rok za poreske obaveze koje dospevaju 15. februara 2026. godine, zbog obeležavanja Dana državnosti, u skladu sa zakonskim propisima pomera na prvi radni dan, odnosno na 18. februar 2026. godine - navedeno je bilo u zvaničnom obeveštenju Poreske uprave Republike Srbije za sve poreske obveznike.

Važno je napomenuti da rok za uplatu druge rate poreza na imovinu, 15. maja, ove godine pada na radni dan, te neće biti dodatnog pomeranja.

Prethodno pomeranje roka za prvu ratu, uslovljeno državnim praznikom, ne bi trebalo da zbuni poreske obveznike, budući da se plaćanje odvijaju po ustaljenom kalendaru.

Takođe treba napomenuti da je kamata za kašnjenje je 16,5 odsto, a osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza.

(Alo)