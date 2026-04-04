"NE VOLIM FUDBAL KO PRE, NAPOLI NAJBOLJE MESTO ZA MENE I PORODICU!" Kevin de Brujne o fudbalu, gradu Dijega Maradone, Seriji A...
Fudbaler Napolija, Kevin De Brujne, dao je opširan intervju za italijansku "Gazetu".
O Napulju i napuštanju Mančestera nakon decenije.
“Hteo sam da nastavim da igram na visokom nivou. Napoli je bio najbolji plan za mene i moju porodicu. Doneo sam odluku za sve. Imam troje male dece, i moram da razmišljam o tome da i oni budu srećni. Sve je drugačije nego u Engleskoj. Nije lako posle decenije promeniti sredinu“, počeo je De Brujne razgovor za “Gazzettu” i osvrnuo se na meč sa Milanom (ponedeljak, 20:45), apostrofirajući još jednog majstora fudbala:
“Modrić je za mene vrhunski igrač. Pričali smo mnogo puta, a ujedno i igrali jedan protiv drugog. Jedan od najboljih veznih svih vremena. Ne mogu da poredim generacije, ali među najboljima je u poslednjih 20 godina. Igrao sam protiv njega bar 20 puta, dok je nastupao za Hrvatsku i Real Madrid. Sad ćemo se susresti u Italiji.”
Surovo je iskren, svestan da publika često poistovećuje igračke kvalitete sa ljudskim.
“Ne mislim za sebe da sam poseban. Mislim da sam dobar igrač, ali ne i posebna osoba. Imam svoje kvalitete, kao i svaki drugi čovek, ali ne osećam se drugačije.”
Priznaje – ne voli fudbal kao ranije.
“Ne, iskreno. To je normalno posle 30 godina. U svakom poslu nekad izgubiš interesovanje”, rekao je De Brujne.
