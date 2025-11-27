NA "MARAKANI" PRESEKLI! Evo koji igrač prvi odlazi iz Crvene zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" rumunski FCSB u meču petog kola Lige Evrope.

Foto: Ataimages

Zvezda u meč ulazi sa četiri, a FCSB (bivša Steaua) sa tri boda, pa je utakmica od ogromne važnost za oba kluba jer bi pobednik sačuvao realne šanse da se bori za plasman u plej-of za osminu finala.

Pored bodova šampion Srbije i juri da što bolje prođe u prelaznom roku, da utrapi nekog od inostranih igrača evropskim gigantima. Nesumnjivo je da će brojni skauti motriti fudbalere beogradskog kluba, među kojima je za sada najveći utisak ostavio reprezentativac Južne Koreje Jung Vu Seol (26).

Fudbaler rodom iz Ulsana tokom leta pregovarao je sa Šefild junajtedom, ali pošto dogovor nije postignut, u trku se uključio i Fenerbahče, koji očajnički vapi za igračem na poziciji levog beka.

Međutim, prema informacijama do kojih je došao portal "Maxbet sport", pomenutim interesantima pridružio se i Majnc. Predstavnici bundesligaša već su ispratili nekoliko prethodnih utakmica osmostrukog uzastopnog šampiona Srbije, a večeras žele da dodatno procene kvalitet defanzivca iz Istočne Azije.

- Postoji klauzula u ugovoru pod kojim uslovima može u drugi klub i ima još poziva iz Belgije i Holandije. Konačna odluka će uslediti u drugoj polovini decembra (20. decembra kraj jesenjeg dela sezone), a sada je bitno odigrati dobro protiv FSB – a u Ligi Evrope - navodi pomenuti izvor.

Reprezentativac Južne Koreje od početka ove sezone odigrao je 22 utakmice u dresu crveno-belih, od kojih 13 u Superligi Srbije, pet u kvalifikacijama za Ligu šampiona i četiri u Ligi Evrope.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu