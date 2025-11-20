VELIKA BORBA ZA TITULU U SRBIJI! Evo šta sad čeka Partizan, a koji izazov ima Crvena zvezda

U naredna tri dana biće odigrano 16. kolo Superlige Srbije, fudbaleri Partizana dočekaće Železničar iz Pančeva, dok će Crvena zvezda gostovati Javoru u Ivanjici.

Prvi meč 16. kola SLS na programu je sutra od 15 časova u Surdulici, a sastaće se Radnik i Vojvodina.



Fudbaleri Napretka će u subotu od 17 sati u Kruševcu igrati sa Čukaričkim. Partizan će istog dana od 18.30 časova na stadionu u Humskoj dočekati Železničar, dok će Spartak od 19.30 sati u Subotici igrati sa OFK Beogradom.

Fudbaleri IMT-a će u nedelju od 13 časova u Loznici dočekati Mladost iz Lučana, dok će se u Nišu od 14 sati sastati Radnički i TSC.

Fudbaleri Javora će u nedelju na svom terenu od 16 časova dočekati Crvenu zvezdu, dok će Radnički 1923 od 16.30 sati u Kragujevcu igrati sa Novim Pazarom.

Prvo mesto na tabeli SLS drži Partizan sa 37 bodova iz 15 utakmica, dok je Crvena zvezda na drugoj poziciji sa 35 bodova iz 14 mečeva.



