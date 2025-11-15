"MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA!" Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub
Novi trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je da mu je izuzetna čast i privilegija što je postao trener "crno-belih" i istakao da klubu cilj nikad ne sme da bude drugo mesto.
Pre početka konferencije za medije Stojakoviću je sreću poželeo i Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja, i uručio mu klupski šal.
"Drago mi je da sam ovde. Izuzetna mi je čast i privilegija što sam postao prvi trener Partizana. Ciljevi ovog kluba postavljeni su kroz generacije, od 1947. kad je osvojena prva titula, pa generacije koja je 1953. godine samlela našeg večitog rivala 7:1 i zaslužila nadimak "parni valjak", pa 1955. godine prva utakmica u istoriji Kupa šampiona, pa 1966. godine finale Kupa šampiona, zatim i prvi srpski klub u grupnoj fazi Lige šampiona", rekao je Stojaković na konferenciji za medije.
Stojaković je na klupi nasledio Srđana Blagojevića koji je smenjen posle eliminacije iz Kupa Srbije od prvoligaša Mačve (2:0) i ubedljivog poraza od Čukaričkog (4:1) u Superligi.
"Imam zadovoljstvo da nastavim rad gde je stao Blagojević, postoji kontinuitet zahteva i principa koji će nas unaprediti da budemo bolji", naveo je Stojaković.
Novi trener je istakao da ne oseća pritisak jer veruje u svoj rad.
"Ovaj klub je uspavani div. Ne razmišljamo o drugom mestu, ne smemo nikad. Malim pobedama, na dnevnom nivou, pokušaću da napravim atmosferu za rezultate koji nas vode do krajnjeg cilja. Opcija nikada nije drugo mesto", dodao je Stojaković, doskorašnji trener Teleoptika.
Mijatović je pre nekoliko dana izjavio da bi Stojaković mogao da bude uspešan u Partizanu kao nekad Ljubiša Tumbaković.
"Čast mi je i zadovoljstvo zbog takvog poređenja, ima sličnosti razvojnog puta sa Tumbakovićem. Te 1992. godine sam bio igrač petlića Partizana, Tumbaković je odatle otišao da bude trener timu u kojem je Mijatović bio kapiten. To je drugo vreme, druga država, drugi ljudi. Čast mi je da neko pominje moje ime uz Tumbakovića", zaključio je Stojaković.
Stručni štab će doživeti nekoliko promena, zajedno sa Stojakovićem iz Teleoptika su stigli Miroslav Vulićević i Aleksandar Ilić.
