KO ODBIJE SRBIJU... Veljko Paunović najavio velike stvari, otkrio šta se dešava sa Dušanom Tadićem i braćom Milinković Savić

NOVI selektor Srbije Veljko Paunović najavio je velike stvari na klupi "orlova"!

Kraj konferencije!

- Idemo Srbija - završio je Veljko Paunović!

Ko će biti novi kapiten reprezentacije?

- Kapiteni su izvršili veliki razgovor i pričali su sa Sergejem, imali smo različite tačke kojima smo se dotakli, pa i kapitenske trake jer neće biti Mitrovića. Uspostavili smo sve to. Kad momci budu ovde i da se sa njima obavi uživo razgovor. Iz tog razloga Aleksandar Mitrović je vrhunski lider i pomogao je u ovim razgovorima u upoznavanju s jednom grupom igrača, odnosno obnavljaju razgovora s drugim igračima"

Kojih pet fudbalera Veljko Paunović gleda kao nosioce u narednih pet godina?

- Malo izlazim iz fokusa, ali mogu da kažem da imamo igrače, puno igrača koji imaju bazične kvalitete, tehničke i talenat, ali i fizičke. Možda u ovom trenutku nije potrebno da imenujemo igrače, ja moram da ih vidim sve, jedno je kada gledate utakmicu i posmatrate sve iz distance, a drugo je kada su tu uz tebe, kada možete da pritisnete tačke gde mogu da daju odgovore na pitanja, ne samo vezano za fudbalske stvari, nego kako se ponašaju pod pritiskom, kada je situacija suprotna od onog što se želi. Treba da se uradi ispit karaktera, da se vidi šta i kako kada se bude radilo sa njima.



Konkurencija na golu

- Momci dolaze spremni da daju svoj maksimum i da se izbore za mesto u timu. Uvek ćemo gledati da zadržimo takvu atmosferu u pozitivnom kontekstu. Da svako shvati da, ako nije izabran da počne utakmicu, da je potreban kao podrška. Važno je da imamo dubinu, da imamo na svakoj poziciji igrača koji može da počne prvu, ili drugu utakmicu, a da pritom na izgubimo kvalitet.

Slovo o Englezima



- Mislim da su Englezi ispunili jedan proces i sada se najbolje u njihovoj najboljoj vezi. Biće jedan od favorita na Svetskom prvenstvu. Iz svake utakmice se izvuku pouke. Potenciraćemo dobre stvari, mislim da je falilo da budemo učestali, možda da smo više bili na strani lopte, a ne bez lopte. Voleo bih da potenciram to što su momci uradili dobro, ali i da ubacimo novitete. Prevashodno, prekidi bi trebalo da se poboljšaju i defanzivno, ali i da imamo naš plan kada su ofanzivni prekidi u pitanju. U taj plan mora da se veruje i mora da se sprovede kako treba. Uvek ćemo tražiti od igrača da odrade te akcije tehnički kako treba. FOTO: M. Vukadinović

"Prva slika ću biti ja"!

- Prva slika ću biti ja. Tu sam, verujem u njih, želim da se izbaci reč strah iz našeg okruženja. Izazov je dobra reč. Želimo da ispoljimo ono najbolje o nama. Ovo je najveći izazov za mene, idemo u dobrom pravcu, idemo u dobrom smeru...", rekao je Paunović.

O stručnom štabu

- Želim da razjasnim moj odabir stručnog štaba. Ima dosta stranaca, iskusnih ljudi sa kojima sam radio. Pre desetak dana sam spremao utakmice protiv Reala, Barselone i drugih španskih timova. Oni su mi pomagali u tome. Kako se ova misija iznenada pojavila, mislim da je logično da dovedem uigrani tim koji ima iskustva na internacionalnom nivou. Gledaću da uklopim moj stručni štab i ljude iz Srbije koje smo odabrali. Pronašli smo puno mladih trenera koje želimo da uključimo. Kada dođem u organizaciju ne gledam da sklanjam ljude, već da sve te energije i mozgove uklopim jer svi imaju vrednost. Koristim zdrav razum, važno je da imamo i pristup fudbalski... Imao sam sastanak sa štabom sada, barijera jezika ne bi trebalo da postoji jer svi pričamo fudbalski jezik.

Kako vratiti publiku?

- Cilj je povratak publike na stadione. Da bismo došli do toga moramo da se fokusiramo na to da sprovodimo zadatke i da im vraćamo samopouzdanje. Moramo da im stavimo do znanja da igraju kao tim i onda će pokrenuti dobru energiju, a dobri rezultati će nas vratiti na stadione".



O povratku Dušana Tadića

- Jesam obavio razgovore, ali nismo završili razgovor. Pričao sam sa Tadićem. Njegova kreativnost i liderske sposobonosti bi bile važne za ovo okupljanje, ali to nažalost nije tako bilo".

Biće kazni ko ne dođe u reprezentaciju!

- Kad vidim mladog igrača uvek se trenerski i fudbalski stimulišem, uvek zavisi. Ne gledamo ličnu kartu i hoćemo da izgradimo kult reprezentacije. Dokle god budem selektor Srbije, hoću da se poštuje maksimalno reprezentacija. U razgovoru sa trenerima iz FSS detektovali smo da postoji jedan problem. Hoću odmah da ga rešimo. Mora reprezentacija da se poštuje, da se ne izmišljaju povrede, razlozi, ako ne - mi moramo da napravimo jedan kodeks i konsekvence za igrače koji ne odgovaraju na pozivu reprezentacije", rekao je Paunović.

"Mladi moraju da čuju ovu poruku".

"Ako se dobro braniš - bićeš nepobediv, ali da pobediš moraš da napadaš"

- Svakako da mislim da taktičko-tehnički je da uvek može bolje. Svako od nas mora da traži ipak bolje. U svim fazama moramo da se poboljšamo. Globalna organizacija igre je da se definiše uloga svakog igrača. Tu nam je potrebna jasnoća kako da se ponašamo s loptom i bez lopte. To nam je potrebno da bi nam se povećalo samopouzdanje. Moramo da imamo dobru organizaciju bez lopte i s loptom. Ako se dobro braniš - bićeš nepobediv, ali da pobediš moraš da napadaš. Ne želim da ekipa izgleda neorganizovano, da ima strah... To želim da prvo ubrzigam u naše momke, da igraju bez straha. Da budu mudri. Fudbal je igra, strategija, nadmetanje. Mali detalji u sklopu organizacije odlučuju rezultat

O Super ligi Srbije

- Neosporan je talenat, naša strast za fudbal, igru i napredak. Mislim da postoji veliki pomak u samoj infrastrukturi i što se tiče konkretno takmičenja, svih faktora i suđenja. Postoji boljitak, ali mislim da je to proces i da bi trebalo to da se podigne na sledeći nivo. Mislim da je želja svih u zemlji da naš fudbal ima visoku reputaciju, da bude gledan i da naši navijači ne menjaju program kada igraju naši timovi i gledaju evropske lige.

Kako će igrati Srbija?

- Što se tiče formacije i igre, sve varijante su moguće, istina je da volim da igram sa četiri odbrambena igrača. To je samo polazna tačka jednog sistema. Više je do toga koji igrači igraju na tim pozicijama i koje su njihove svojstvenosti. Već imam ideju kako želim da igram, ali neću još da kažem sve o sistemu", rekao je Paunović.

O kratkoročnom ugovoru?

- Sve se brzo desilo, mislim da je moj prvi odgovor bio, da kažem, lični i ljudski. Počeli smo razgovore o dugoročnoj saradnji, a nismo počeli razgovor o šansama za plasman na Svetsko prvenstvo. Nisam želeo da propustim ovu priliku da što pre budem sa momcima u ovakvoj situaciji. Nije bilo vremena da sedimo i pričamo o ugovoru, morali smo da odmah odlučimo, za posle će biti vremena na pretek. Želim da vidim odgovor igrača na zahteve koje ćemo postaviti za ovo okupljanje, ali primaran fokus je na rezultatu.

Srbija može na Mundijal

- U razgovoru sa igračima sam detektovao nekoliko problema s kojima se suočavaju. Podrška javnosti i publike je potrebna. Oni žele jasnoću u svakodnevnom radu, tako da prvo što mogu da uradim sa njima je da im vratim poverenje međusobno i veru da je i dalje moguće da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Hoću da imamo veru da možemo da napravimo rezultat da odemo na Svetsko prvenstvo. Prvenstveno radim na tome, ne kažem da to nije postojalo, ali to potenciramo jer su to ključne stvari. A onda smo dobili jedan dan više tako da ćemo imati jedan trening više", rekao je Paunović.

O braći Milinković Savić

- Igrači kao Vanja i Sergej su isto tako deo generacije sa kojom sam radio i sa kojom smo bili uspešni. Pričao sam sa njima. Sve se desilo iznenada, a oni su doneli neke odluke prethodno i bilo im je previše rano da se odazovu u ovom trenutku, ali su ostavili otvoreno za sledeće okupljanje u martu da se pridruže reprezentaciji i da krenemo dalje. To je najkraći i najjednostavniji odgovor na vaše pitanje".

Zbog Radujka izabrao Srbiju

- Ključna stvar je bila dolazak Branka Radujka i Nikole Lazetića u Madrid. To je prvi put da sam video da postoji mogućnost da dođem. Od našeg razgovora je sve išlo u pravcu da dođem. Priželjkivao sam, a okolnosti se nisu poklopile. Jeste možda kada je selektorsko mesto bilo upražnjeno, a sad se poklopilo da sam ja bio slobodan i da je situacija bila takva da se tražio selektor. Shvatio sam to kao svoju dužnost, situacija nije laka što se tiče plasmana na Svetsko prvenstvo, međutim to shvatam kao izazov i dužnost. Prevashodno sam hteo da vidim da je ovo trenutak da sa grupom igrača koja je sada dopunjena, da je ovo poslednji trenutak da radimo zajedno".

- Da jedan težak izazov pretvorimo u prednost i nastavimo dalju saradnju. Nisam mogao da propustim ovaj trenutak, kratke su karijere igrača, deset godina je dug period za njih, od trenutka kada se ovo dogodilo - njihova podrška je ono što je važno".

Prva reč selektora

- Poslednji put smo se ovde videli pre 10 godina, želim da kažem da sam uvek pratio naš fudbal, dešavanja u sportskom sektoru i struci. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde i što mogu da predstavljam našu zemlju.

Evo kako izgleda tabela

Veljko Paunović je preuzeo reprezentaciju u vrlo teškom trenutku kada su nam praktično preostale samo teoretske šanse da se plasiramo na Svetsko prvenstvo 2026, ali dok postoji šansa - verujemo u čudo.

Pred nama su utakmice sa Engleskom (13. oktobar) i Letonijom (16. oktobar) u kojima će se raspetljati klupko.

Spisak Veljka Paunovića

Veljko Paunović je za utakmice protiv Engleske i Letonije odabrao sledeće fudbalere:

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić.

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić.

Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić.

Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.

Uoči konferencije za medije

Došao je i taj dan! Veljko Paunović, prvi put izlazi pred novinare.

Čovek koji je našoj zemlji doneo i titulu šampiona sveta za igrače do 20 godina, pokušaće da režira još jedno čudo i slavi protiv Engleske na Vembliju, zatim i Letonije u Leskovcu i da se nada povoljnom razvoju situacije na ostalim utakmicama naše grupe, te da izbori plasman u baraž za Mundijal.

I da uspe, i da ne uspe, Paunović će definitivno uneti osveženje u selekciju Srbije, a u ponedeljak, 10. novembra, od 11 časova, u SC FSS u Staroj Pazovi održaće i prvu konferenciju za medije. Takođe, okupiće fudbalere, a prvi trening zakazan je za 18 časova.