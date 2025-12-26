"PLAVCI" NIKAKO DA MATERIJALIZUJU KVALITET: "Ovnovi" su jaki na gostovanjima u polednje vreme

BIRMINGEM i Derbi će se sastati u 23. kolu Čempionšipa. Utakmica će se održati na stadionu "Sent Endruz" od 13.30.

Foto: Profimedia

Nakon što je Birmingem sa stilom uzeo Ligu jedan prošle sezone, očekivalo se da će i u Čempionšipu igrati važnu ulogu, ali malo toga sada ukazuje na to da je još jedna promocija na pomolu za ekipu sa "Sent Endruza".

Doduše, pokazali su čeličnu snagu na svom terenu, gde su bili neporaženi u poslednjih pet ligaških utakmica, ali su jedva izvukli nerešen rezultat protiv slabih gostiju Čarltona u poslednjoj domaćoj utakmici koju su očekivali da će pobediti.

Derbi predstavlja daleko teži izazov i čini se da ga kladionice potcenjuju ovde. Nijedan tim u Čempionšipu nije osvojio više bodova iz poslednjih osam gostovanja od ekipe Džona Justasa, koja je pobedila u četiri od poslednjih pet utakmica na strani.

Palo je više od dva gola u osam od poslednjih deset međusobnih susreta, a ista statistila vredi i za mečeve obe ekipe u Čempionšipu, tako da se tip sam nameće.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 2,05)