ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Predlozi iz italijanskog prvenstva
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskoj ligi, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.
Odbojka
16.00 Lube - Pjaćenca ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)
18.00 Milano - Padova ukupno poena +177,5 (1,85)
Ukupna kvota: 6,80
