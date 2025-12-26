AFRIČKI KUP NACIJA: Predlozi za klađenje - favoriti su do sada bili uspešni, to mora u jednom trenutku da stane

AFKON, V I dan

13.30 Angol - Zimbabve 1 (1,69)

Obe ekipe ulaze u ovaj meč posle rezultatski tensih poraza, s tim što je Angola izgubila nesrećno sa 2:1, dok je Zimbabve dobro prošao što je istim rezultatom oporažen od dominantnog Egipta.



Nisu se sastali od 2012. godine, kada je Angola zabeležila pobedu od 2:0, tako da se ne poznaju baš najbolje. Uprkos tome, Angola ovde deluje kao jači tim: bolje su rangirani, imaju nešto bolji kvalitet u celini i dolaze nakon ohrabrujuće igre uprkos porazu.S pravom se očekuje da će Angola pobediti u ovoj utakmici i vredi je podržati. Zimbabve se mučio sa golovima, a Angola izgleda sposobna da sačuva mrežu pa je predlog za hrabrije 1&NG.

16.00 Egipat - Južna Afrika 3+ (2,42)

Egipat se suočava sa Južnom Afrikom u drugom kolu grupne faze AFKON-a, gde su obe ekipe imale dobar početak nakon pobeda od 2:1 protiv Zimbabvea, odnosno protiv Angole.



Kao jedan od favorita turnira, očekivalo se da će Egipat snažno početi utakmicu, što je i učinio. Njihov napadački kvalitet je bio u punom izdanju, a zvezde Premijer lige Mohamed Salah i Omar Marmuš su postigli golove.Južna Afrika će imati puno posla, iako stižu u dobroj formi i mogu se osloniti na pobedu od 3:1 nad Egiptom ranije ove godine.Golovi izgledaju verovatni, a vredi pokušati i kombinaciju pobeda Egipta i 3+.

18.30 Zamvija - Komori X&0-2 (3,10)

Ne očekuje se da će ijedna od ovih dveju ekipa daleko proći na turniru, posebno imajući u vidu da dele grupu sa favoritima Marokom i vrlo jakom selekcijom Malija. Ova utakmica je stoga ključna za nade oba tima da će se kvalifikovati, bar kao trećeplasirani.



Komori su na startu glatko izgubili od Maroka, dok je Zambija srećno i možda nezasluženo uzela bod Maliju koji je tokom većeg dela utakmice bio dominantan.Oba tima stižu u lošoj formi. Zambija je pobedila samo u jednoj od poslednjih deset utakmica, dok su Komori izgubili u poslednje četiri. Timovi su se sastali četiri puta u poslednje tri godine, svaki je zabeležio po jednu pobedu uz dva remija, a tri od ta četiri susreta su završena sa manje od 2,5 gola.Taj trend će se, izgleda, nastaviti. Nijedna ekipa nije uspešna pred golom, obe su postigle samo dva golova u poslednjih pet utakmica. S obzirom na to šta je u pitanju, očekuje se oprezan i rezervisan susret, , verovatno sa manje od tri gola i uz podelu bodova. Ko ne želi baš toliko da rizikuje, predlažemo samo 0-2 gola.

21.00 Maroko - Mali 1X&0-2 (1,64)

Domaćin i glavni favorit turnira suočava se sa najtežim izazovom u grupnoj fazi. Mali je ekipa sa jednom od najčvršćih odbrana na svetu, a verovatno najbolji afrički tim u ovom segmentu. U poslednjih deset utakmica primili su samo četiri gola, a u poslednje dve godine samo11 na 30 utakmica. Više od jednog gola primili su samo u porazu 2:1 od Gane pre godinu i po dana i u ubedljivoj pobedi 0d 6:2 nad Gvinejom Bisao.

Međutim, ne treba zaboraviti da je Maroko polufinalista Svetskog prvenstva i da nema poraz više od godinu dana, a pored toga je i domaćin turnira. Ne očekujemo mnogo golova u utakmici u kojoj će Maroko jamačno ostati neporažen, a vrlo moguće i da će pobediti.

Ukupna kvota: 20,54