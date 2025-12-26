AFRIČKI KUP NACIJA: Predlozi za klađenje - favoriti su do sada bili uspešni, to mora u jednom trenutku da stane
TIP vam donosi analizu današnjih utakmica na Afričkom kupu nacija.
AFKON, VI dan
13.30 Angol - Zimbabve 1 (1,69)
Obe ekipe ulaze u ovaj meč posle rezultatski tensih poraza, s tim što je Angola izgubila nesrećno sa 2:1, dok je Zimbabve dobro prošao što je istim rezultatom oporažen od dominantnog Egipta.
S pravom se očekuje da će Angola pobediti u ovoj utakmici i vredi je podržati. Zimbabve se mučio sa golovima, a Angola izgleda sposobna da sačuva mrežu pa je predlog za hrabrije 1&NG.
16.00 Egipat - Južna Afrika 3+ (2,42)
Egipat se suočava sa Južnom Afrikom u drugom kolu grupne faze AFKON-a, gde su obe ekipe imale dobar početak nakon pobeda od 2:1 protiv Zimbabvea, odnosno protiv Angole.
Južna Afrika će imati puno posla, iako stižu u dobroj formi i mogu se osloniti na pobedu od 3:1 nad Egiptom ranije ove godine.
Golovi izgledaju verovatni, a vredi pokušati i kombinaciju pobeda Egipta i 3+.
18.30 Zamvija - Komori X&0-2 (3,10)
Ne očekuje se da će ijedna od ovih dveju ekipa daleko proći na turniru, posebno imajući u vidu da dele grupu sa favoritima Marokom i vrlo jakom selekcijom Malija. Ova utakmica je stoga ključna za nade oba tima da će se kvalifikovati, bar kao trećeplasirani.
Oba tima stižu u lošoj formi. Zambija je pobedila samo u jednoj od poslednjih deset utakmica, dok su Komori izgubili u poslednje četiri. Timovi su se sastali četiri puta u poslednje tri godine, svaki je zabeležio po jednu pobedu uz dva remija, a tri od ta četiri susreta su završena sa manje od 2,5 gola.
Taj trend će se, izgleda, nastaviti. Nijedna ekipa nije uspešna pred golom, obe su postigle samo dva golova u poslednjih pet utakmica. S obzirom na to šta je u pitanju, očekuje se oprezan i rezervisan susret, , verovatno sa manje od tri gola i uz podelu bodova. Ko ne želi baš toliko da rizikuje, predlažemo samo 0-2 gola.
21.00 Maroko - Mali 1X&0-2 (1,64)
Domaćin i glavni favorit turnira suočava se sa najtežim izazovom u grupnoj fazi. Mali je ekipa sa jednom od najčvršćih odbrana na svetu, a verovatno najbolji afrički tim u ovom segmentu. U poslednjih deset utakmica primili su samo četiri gola, a u poslednje dve godine samo11 na 30 utakmica. Više od jednog gola primili su samo u porazu 2:1 od Gane pre godinu i po dana i u ubedljivoj pobedi 0d 6:2 nad Gvinejom Bisao.
Međutim, ne treba zaboraviti da je Maroko polufinalista Svetskog prvenstva i da nema poraz više od godinu dana, a pored toga je i domaćin turnira. Ne očekujemo mnogo golova u utakmici u kojoj će Maroko jamačno ostati neporažen, a vrlo moguće i da će pobediti.
Ukupna kvota: 20,54
