ROMANTIKA? O TOME MOŽEMO VAN TERENA: Radnički Niš iznenadio OFK Beograd!

03. 11. 2025. u 19:23

Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su večeras u Zaječaru ekipu OFK Beograda rezultatom 1:0 u meču 14. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Radnički Niš

Ekipa iz Niša je do pobede došla autogolom Uroša Stojanovića u 31. minutu.

OFK se nalazi na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 20 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Radniku u Surdulici.


Radnički je na 11. poziciji na tabeli sa 15 bodova i u narednom kolu dočekaće Vojvodinu.
 

