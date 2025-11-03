ROMANTIKA? O TOME MOŽEMO VAN TERENA: Radnički Niš iznenadio OFK Beograd!
Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su večeras u Zaječaru ekipu OFK Beograda rezultatom 1:0 u meču 14. kola Superlige Srbije.
Ekipa iz Niša je do pobede došla autogolom Uroša Stojanovića u 31. minutu.
OFK se nalazi na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 20 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Radniku u Surdulici.
Radnički je na 11. poziciji na tabeli sa 15 bodova i u narednom kolu dočekaće Vojvodinu.
