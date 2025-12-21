JOKIĆ JE NAPROSTO DRUGAČIJI: Dobio "batine" na terenu, a nakon toga uradio ovo (VIDEO)
NAKON poraza Denvera od Hjustona 115:101 Nikola Jokić izašao je pred kamere.
Srbin je pokazao dozu klase, nije se žalio na suđenje koje je u ovom meču u par navrata i navijače izbacilo iz takta, već se poneo gospodski i čestitao rivalu.
- Mislim da je ovo bila dobra utakmica, da li je odigrana u regularnom delu sezone ili je plej-of meč... Koja je razlika na kraju krajeva? Volim da igram sa kontaktom. Ima tu dosta gurke, lepo je to osetiti - počeo je priču Jokić, pa se osvrnuo na provokacije Kevina Durenta:
- Mogu da rade šta hoće. Neki ljudi to vole da rade, neke ne zanima to, odatle dolaze do energije. Za mene je to okej, nije me briga.
Rid Šepard je prosto pregazio Nagetse koji nisu uspeli da ga zaustave.
- Mnogo je dobro šutirao danas, mislim da smo imali plan koji nismo mogli da realizujemo. On je pogađao trojke, posebno u trećoj četvrtini i otišli su na 16 razlike.
Na pitanje o isključenju trenera Dejvida Adelmana Jokić se nasmejao, pa rekao sledeće:
- Dobro je videti ga nabrijanog. Zahvalan sam, hvala mu što je bio na mojoj strani danas - zaključio je Nikola Jokić.
