Košarka

JOKIĆ JE NAPROSTO DRUGAČIJI: Dobio "batine" na terenu, a nakon toga uradio ovo (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 12. 2025. u 08:22

NAKON poraza Denvera od Hjustona 115:101 Nikola Jokić izašao je pred kamere.

ЈОКИЋ ЈЕ НАПРОСТО ДРУГАЧИЈИ: Добио батине на терену, а након тога урадио ово (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je pokazao dozu klase, nije se žalio na suđenje koje je u ovom meču u par navrata i navijače izbacilo iz takta, već se poneo gospodski i čestitao rivalu. 

- Mislim da je ovo bila dobra utakmica, da li je odigrana u regularnom delu sezone ili je plej-of meč... Koja je razlika na kraju krajeva? Volim da igram sa kontaktom. Ima tu dosta gurke, lepo je to osetiti - počeo je priču Jokić, pa se osvrnuo na provokacije Kevina Durenta:

- Mogu da rade šta hoće. Neki ljudi to vole da rade, neke ne zanima to, odatle dolaze do energije. Za mene je to okej, nije me briga.

Rid Šepard je prosto pregazio Nagetse koji nisu uspeli da ga zaustave.

- Mnogo je dobro šutirao danas, mislim da smo imali plan koji nismo mogli da realizujemo. On je pogađao trojke, posebno u trećoj četvrtini i otišli su na 16 razlike.

Foto: ФОТО: Танјуг/АП

POGLEDAJ GALERIJU

Na pitanje o isključenju trenera Dejvida Adelmana Jokić se nasmejao, pa rekao sledeće:

- Dobro je videti ga nabrijanog. Zahvalan sam, hvala mu što je bio na mojoj strani danas - zaključio je Nikola Jokić.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTA NAM VREDI DA POBEDIMO ZVEZDU I PARTIZAN AKO...: Takis Lemonis ekskluzivno za Novosti, o talentovanim Srbima, muzici, hrani...
Fudbal

0 0

"ŠTA NAM VREDI DA POBEDIMO ZVEZDU I PARTIZAN AKO...": Takis Lemonis ekskluzivno za Novosti, o talentovanim Srbima, muzici, hrani...

Atinu i Niš deli 700 kilometara, ali ih spaja ista, neobjašnjiva glad za fudbalom. Na klupu Radničkog seo je čovek koji donosi miris Egeja, ali i oštrinu spartanske discipline. On veruje u nauku, timski rad i 'bonus' igrače, ali pre svega veruje da se utakmice dobijaju u glavi pre nego što počnu. Da li je on karika koja je nedostajala da 'Real sa Nišave' ponovo postane strah i trepet za favorite? Takis Lemonis je u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" govorio o taktici, životu, girosu i bureku, i naravno – o tome kako se gradi pobednički tim.

21. 12. 2025. u 08:51

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu