ADELMAN POLUDEO ZBOG JOKIĆA! Uleteo u teren... (VIDEO)
DENVER Nagetsi poraženi su od Hjustona 115:101, a meč su završili bez prvog trenera Dejvida Adelmana koji je isključen u poslednjoj deonici.
Gosti su vodili rezultatom 89:72, a trener Nagetsa poludio je zbog toga što nije sviran prekršaj nad Nikolom Jokićem.
Potom je uleteo u teren, zatrčao se ka jednom od arbitara, a za njim su na parket ušli i njegovi asistenti kako bi ga obuzdali.
Adelman je u prvom poluvremenu dobio tehničku grešku, takođe, zbog prigovora na kriterijum suđenja kada je srpski centar u pitanju.
Jokić je, interesantno, sve tri lične greške u prvom poluvremenu dobio u napadu.
Hjuston, koji je prvi put u trećem duelu u sezoni bio bolji od Nagetsa, ima učinak 16-8, a ekipa iz Kolorada 20-7 i na deobi je druge pozicije na Zapadu sa San Antonijom.
