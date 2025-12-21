ADELMAN POLUDEO ZBOG JOKIĆA! Uleteo u teren... (VIDEO)

DENVER Nagetsi poraženi su od Hjustona 115:101, a meč su završili bez prvog trenera Dejvida Adelmana koji je isključen u poslednjoj deonici.

FOTO: Tanjug/AP

Gosti su vodili rezultatom 89:72, a trener Nagetsa poludio je zbog toga što nije sviran prekršaj nad Nikolom Jokićem.

Potom je uleteo u teren, zatrčao se ka jednom od arbitara, a za njim su na parket ušli i njegovi asistenti kako bi ga obuzdali.

Adelman je u prvom poluvremenu dobio tehničku grešku, takođe, zbog prigovora na kriterijum suđenja kada je srpski centar u pitanju.

Jokić je, interesantno, sve tri lične greške u prvom poluvremenu dobio u napadu.

Hjuston, koji je prvi put u trećem duelu u sezoni bio bolji od Nagetsa, ima učinak 16-8, a ekipa iz Kolorada 20-7 i na deobi je druge pozicije na Zapadu sa San Antonijom.

