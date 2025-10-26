JOŠ 50 KORAKA DO ISTORIJE! Kristijano Ronaldo postigao 950. pogodak u karijeri

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo napravio je novi korak ka brojci od 1.000 golova u karijeri, potšo je u dresu Al Nasra postigao pogodak na gostovanju Al Hazemu i tako stigao do 950. pogotka u karijeri.

Foto: Profimedia

Ronaldo je u 2025. godini, sa 40 godina starosti, već postigao 34 gola, a ima i tri asistencije na 38 utakmica. Sa gotovo učestvovanjem u jednom golu po meču.

Ostaje da se vidi za koliko vremena će popularni "cr7" stići do brojke od 1000 i ući u istoriju kao prvi fudbalerom kome je to pošlo za nogom.

