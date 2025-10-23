PODRŠKA IZ "ARENE": Navijači Zvezde se uz fudbal spremaju za duel sa Baskonijom (FOTO)
NAVIJAČI Crvene zvezde danas imaju dupli program. Fudbaler igraju protiv Brage u Ligi Evrope, a potom košarkaši dočekuju Baskoniju u Evroligi i sve to može da se prati u "Beogradskoj areni".
Naime, košarkaški klub je organizvao da svi zainteresovani mogu da dođu u dvoranu i najpre pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića, a potom i igračima Saše Obradovića.
U "Areni" trenutno nema mnogo navijača, ali svakako se očekuje da tribine budu pune kada Ognjen Dobrić i drugovi istrče na parket.
Podsetimo, utakmice Braga - Crvena zvezda i Crvena zvezda - Baskonija možete pratiti na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
23. 10. 2025. u 14:39
"GROBARI", RADUJTE SE! Partizan doveo centra, i to kakvog...
23. 10. 2025. u 17:23
RUSIJA DOBILA SRAMNU ZABRANU: Ruski sportisti doživeli najniži udarac!
23. 10. 2025. u 17:33
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)