Fudbal

PODRŠKA IZ "ARENE": Navijači Zvezde se uz fudbal spremaju za duel sa Baskonijom (FOTO)

Новости онлине

23. 10. 2025. u 18:53

NAVIJAČI Crvene zvezde danas imaju dupli program. Fudbaler igraju protiv Brage u Ligi Evrope, a potom košarkaši dočekuju Baskoniju u Evroligi i sve to može da se prati u "Beogradskoj areni".

ПОДРШКА ИЗ АРЕНЕ: Навијачи Звезде се уз фудбал спремају за дуел са Басконијом (ФОТО)

FOTO: Novosti

Naime, košarkaški klub je organizvao da svi zainteresovani mogu da dođu u dvoranu i najpre pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića, a potom i igračima Saše Obradovića.

U "Areni" trenutno nema mnogo navijača, ali svakako se očekuje da tribine budu pune kada Ognjen Dobrić i drugovi istrče na parket.

FOTO: Novosti

Podsetimo, utakmice Braga - Crvena zvezda i Crvena zvezda - Baskonija možete pratiti na portalu "Novosti".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!