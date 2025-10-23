PODRŠKA IZ "ARENE": Navijači Zvezde se uz fudbal spremaju za duel sa Baskonijom (FOTO)

NAVIJAČI Crvene zvezde danas imaju dupli program. Fudbaler igraju protiv Brage u Ligi Evrope, a potom košarkaši dočekuju Baskoniju u Evroligi i sve to može da se prati u "Beogradskoj areni".

FOTO: Novosti

Naime, košarkaški klub je organizvao da svi zainteresovani mogu da dođu u dvoranu i najpre pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića, a potom i igračima Saše Obradovića.

U "Areni" trenutno nema mnogo navijača, ali svakako se očekuje da tribine budu pune kada Ognjen Dobrić i drugovi istrče na parket.

FOTO: Novosti

Podsetimo, utakmice Braga - Crvena zvezda i Crvena zvezda - Baskonija možete pratiti na portalu "Novosti".

