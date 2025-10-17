TRAGEDIJA! Fudbaler umro tokom meča, a tek mu bilo 19 godina

Napadač ekipe Khan Tengri (19), Dijas Toleu, preminuo je tokom utakmice 25. kola Prve lige Kazahstana protiv ekipe Ekibastuz (4:0).

Tragičan trenutak dogodio se u 65. minutu meča kada je Toleu pao na travu i pokušao da istegne nogu, verovatno zbog grča. Međutim, ubrzo je izgubio svest. Lekari su brzo reagovali, pokušali su da mu pruže hitnu pomoć na terenu, nakon čega je iznet na nosilima.

Nažalost, kasnije tog dana – 16. oktobra – Fudbalski savez Kazahstana (KFF) zvanično je potvrdio da je mladi fudbaler preminuo. Uzrok smrti nije odmah saopšten.

– Fudbalski savez Kazahstana sa dubokom tugom primio je vest o smrti napadača Dijasa Toleua. Iako veoma mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema fudbalu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima delimo bol sa njegovom porodicom, prijateljima i klubom – navodi se u saopštenju KFF.

Toleu je rođen 4. maja 2006. godine, prošao je omladinsku školu poznatog kazahstanskog kluba Kairat, a za Khan-Tengri je igrao od aprila ove godine. Tokom tekuće sezone upisao je 22 nastupa u svim takmičenjima.

