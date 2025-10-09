VEČITI, DOSTA JE BILO! FSS zatvorio stadione Crvene zvezde i Partizana
Disciplinska i etička komisija FSS donela je odluke o kaznama za incidente koji su se dogodili u 10. kolu Superlige Srbije na utakmici Crvena zvezda – Radnički 1923 i 11. kolu u derbiju između Partizana i Vojvodine.
Zbog prekomerne upotrebe pirotehničkih sredstava, njihovog ubacivanja u teren za igru, ugrožavanja bezbednosti igrača, trenera, sudija, dece koja skupljaju lopte i višeminutnih prekida, Crvena zvezda i Partizan će dve naredne utakmice na domaćem terenu igrati bez prisustva publike.
Disciplinski organ naše kuće fudbala podseća još jednom da neće i ne sme biti bilo kakve tolerancije ovakvih pojava, pogotovo kada je reč o korišćenju pirotehničkih sredstava kojima se direktno ugrožava bezbednost i zdravlje, igrača, sudija, članova stručnih štabova i svih ostalih aktera utakmice.
- Izricanje dosadašnjih visokih novčanih kazni, očigledno nije postiglo očekivani efekat i svrhu kažnjavanja, pa Disciplinskoj i etičkoj komisiji FSS ne preostaje ništa drugo nego da na ove i eventualno nove pojave sličnih incidenata, izrekne oštrije kazne u vidu odigravanja većeg broja utakmica bez prisustva publike. Nadamo se da će ova opasna praksa ubacivanja topovskih udara i pirotehnike na teren prestati i da neće biti potrebe za primenom još drastičnijih mera",, najavio je predsednik Disciplinske i etičke komisije FSS Ivan Nikolić.
