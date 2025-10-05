CRNO-BELA PORODICA: Kapiten FK Partizan posetio futsal ekipu pred odlazak na okupljanje U21 reprezentacije

Pred odlazak na okupljanje nacionalne selekcije U21 reprezentacije Srbije, kapiten fudbalskog kluba Partizan Vanja Dragojević posetio je futsalere crno-belih tokom utakmice 3. kola, u kojoj je Futsal klub Partizan ostvario ubedljivu pobedu rezultatom 9:0 nad ekipom Požarevca.

Foto: Futsal klub Partizan

Vanja Dragojević posetio futsal crno-bele pred odlazak na okupljanje U21 reprezentacije

U znak zahvalnosti za podršku, kapiten Uroš Krasnić i trener Igor Šošo uručili su Vanji dres sa njegovim prezimenom i šal Futsal kluba Partizan.

- Drago mi je što sam ugrabio slobodno vreme da dođem na utakmicu i pružim podršku momcima iz crno-bele porodice. Važno je da razvijamo pobednički duh, podržavamo se međusobno, a potom i na ovaj način pružimo pravi primer mladima. Sećam se koliko je meni značilo kada sam gledao Sašu Ilića i tadašnju generaciju Partizana, koji su svojim primerom utkali staze naših današnjih uspeha.

Što se tiče futsala, sada kada sam u profesionalnim vodama ne smemo da ga igramo, jer je intezitet mnogo jači i veći, ali realno — svi smo na neki način zavoleli fudbal igrajući ga na goliće ispred zgrade.

Sećam se da je i tata išao na „termine“ sa drugarima, pa sam se i ja nekad ubacivao, ali to je bilo baš kao i danas na utakmici – pucalo je sa svih strana!

Ali ipak, moram da kažem da kada mi u retkim prilikama igramo mali fudbal, tu su najbolji Zahid i Natcho.

Foto: Futsal klub Partizan

Večiti derbi ima posebnu čar u svim selekcijama, sa čim se slaže u potpunosti.

Kada nosiš grb Partizana, od malena te uče šta znači njegova veličina i ime velikana. Za derbi se živi još od najmlađih selekcija, dok je san svakog dečaka da istrči na stadion u Humskoj i otrči pobedonosno na Jug.

Zato svi i ovde čekamo ‘večiti derbi’ i pružamo punu podršku crno-belima u borbi za viši rang.“ — završava Dragojević.