TRENER PARTIZANA: Navijači, dođite da proslavimo 80. rođendan

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević pozvao je danas navijače na utakmicu 11. kola Superlige Srbije protiv Vojvodine kada će se obeležiti 80. rođendan kluba iz Humske.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Vojvodinu na stadionu u Humskoj, uz besplatan ulaz.

"Posle večitog derbija i derbija kola protiv OFK Beograda, očekuje nas još jedan derbi protiv Vojvodine. Veliki je rivalitet između Partizana i Vojvodine, sutra nas očekuje svetkovina srpskog fudbala. Čestitam rođendan našem klubu i svima koji vole Partizan, pozivam navijače da sutra dođu u što većem broju. Svako ko dođe na utakmicu pokazaće ljubav i privrženost klubu, kao i želju da pomogne ekipi. Navijače očekuje spektakl koji će biti pre utakmice", rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

On je naveo da će njegova ekipa biti fokusirana isključivo na utakmicu.

"Nedelju dana radimo na tome da se isključimo iz svečarske atmosfere. Nema razloga da podlegnu atmosferi. Vojvodina je vrlo izazovan protivnik, godinama ulaže dosta u ekipu kako bi bila konkurentna za vrh tabele. Imaju kvalitetne individualce, koji imaju veliko iskustvo igranja u srpskom fudbalu i inostranstvu. Vojvodina ima brze igrače i fizički jaku ekipu, to je pokazala na prethodnim utakmicama. Nalaze se iza nas na tabeli i predstavljaće ozbiljan izazov. Potrudićemo se da uz kvalitetnu igru dođemo do rezultata koji želimo", izjavio je trener Partizana.

Blagojević je istakao da su timovi promenili u odnosu na prethodni duel iz prošle sezone, kada je Partizan pobedio Vojvodinu zbog čega je klub iz Novog Sada ostao bez takmičenja u Evropi.

"Motiva neće nedostajati ni nama, ni njima. Očekujem da budu slični modeli igre kao u prošloj utakmici, nadam se da će se isto završiti što se tiče rezultata. Vojvodina je klub koji je okrenut borbi za trofeje. Imaju veliku ambiciju, rivalitet između Partizana i Vojvodine iz godine u godinu raste. Oni su prošle godine ostali bez Evrope u poslednjem kolu", dodao je Blagojević.

Trener Partizana je naglasio da je "crno-belima" izuzetno bitno da dođu do pobede na proslavi 80. rođendana kluba.

"Takve su okolnosti, biće dosta gledalaca, voleli bismo da obradujemo naše navijače, to će nam predstavljati dodatan motiv. Nadam se da će biti dobar teren, sutra se očekuje lepše vreme, bez kiše", rekao je Blagojević. Poručio je i da su svi fudbaleri Partizana zdravi i spremni i dodao da ima jednu ili dve dileme u vezi tima koji će sutra izaći. Crvena zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 24 boda, Partizan je na drugom mestu sa 22, a na trećoj poziciji nalazi se Vojvodina sa 18 bodova.