STRAŠNO NEVREME U HRVATSKOJ: Stradao stadion poznatog kluba, svi se zahvaljuju što nema mrtvih!

Olujno nevreme koje je pogodilo Hrvatsku,

Foto: Printskrin BFMTV

Jaka bura duva Splitom, a ponovo je stradao krov splitskog stadiona. Komadi ploča razbacani su oko terena.

Sada,“spasavanje” Poljuda ponovo preuzimaju – alpinisti.

Oni već mesecima obavljaju radove na visinama kako bi sanirali oštećenja na krovu ovog arhitektonskog simbola Splita. Iako je krov privremeno popravljen nakon nevremena u julu, poslednji udari bure su ponovo pokazali da je stanje Poljuda daleko od stabilnog.

Strong winds tore off parts of the Poljud roof again, smashing panels onto the tartan track, forcing Hajduk to suspend training on the main pitch.



The stadium, already damaged in a storm in July, is awaiting urgent repairs.



€2M was promised for "urgent" repairs, but little… pic.twitter.com/GoF6Sv1t91 — Croatian Football (@CroatiaFooty) October 2, 2025

U Hajduku su više puta naglasili da je izgradnja novog stadiona jedino dugoročno rešenje. Sve ostalo je – krpljenje koje bura redovno probije.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja