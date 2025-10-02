Fudbal

STRAŠNO NEVREME U HRVATSKOJ: Stradao stadion poznatog kluba, svi se zahvaljuju što nema mrtvih!

Новости онлине

02. 10. 2025. u 18:59

Olujno nevreme koje je pogodilo Hrvatsku,

СТРАШНО НЕВРЕМЕ У ХРВАТСКОЈ: Страдао стадион познатог клуба, сви се захваљују што нема мртвих!

Foto: Printskrin BFMTV

Jaka bura duva Splitom, a ponovo je stradao krov splitskog stadiona. Komadi ploča razbacani su oko terena. 

Sada,“spasavanje” Poljuda  ponovo preuzimaju – alpinisti.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Oni već mesecima obavljaju radove na visinama kako bi sanirali oštećenja na krovu ovog arhitektonskog simbola Splita. Iako je krov privremeno popravljen nakon nevremena u julu, poslednji udari bure su ponovo pokazali da je stanje Poljuda daleko od stabilnog.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U Hajduku su više puta naglasili da je izgradnja novog stadiona jedino dugoročno rešenje. Sve ostalo je – krpljenje koje bura redovno probije. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)