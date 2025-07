SINE, NE RADI SE TO TAKO! "Dođe uzme Barseloninu desetku, pa se ponaša kao zatvorenik iz Amerike"

SAN svakog klinca koji krene da kotrlja loptu na školskom terenu je da jednog dana obuče dres Barselone. A još ako je to "desetka" onda je najveće fudbalsko veličanstvo.

FOTO: Tanjug/AP

Broj koji su proslavili Dijego Armando Maradona, Ronaldinjo, Lionel Mesi, trojica možda i najboljih koji su ikada trčali zelenim tepihom. I sada je ta čast došla u ruke Lamina Jamala, dečka koji je tek postao punoletan, a već dve godine je heroj klinaca širom sveta.

Da, Lamin je zaslužio Barsinu desetku, ali u skladu sa njom mora da zna i da se nosi sa tim. A poslednjih dana Jamal je u centru medijske pažnje zbog raznih kontroverzi tokom proslave rođendan.

Oglasio se sada Adil Rami, bivši francuski fudbaler i osvajač Svetskog prvenstva 2018. godine, koji je oštro kritikovao mladu zvezdu Barselone Lamina Jamala.

- Ne mogu da ga gledam dva meseca. Ne zanima me da li su ljudi srećni ili ne, navijači Barselone ili Jamalovi navijači... Ne zanima me. Govorim vam istinu“, počeo je Rami.

Pre niza kritika, Rami je ipak priznao Jamalov igrački kvalitet.

- Što se tiče fudbala, nemam šta da kažem. On je fenomen i sigurno će osvojiti Zlatnu loptu, Ligu šampiona i sve što želite. Ali što se tiče njegovog ponašanja, neka ide dođavola. Jednostavno je tako“, bio je direktan francuski defanzivac.

Rami je svoje mišljenje potkrepio navodeći nekoliko situacija.

- Nije mi se dopao način na koji se rukovao sa Kristijanom Ronaldom u finalu Lige nacija. Tu je sve počelo", objasnio je.

Takođe smatra da su Jamalov način komunikacije i neki njegovi potezi na terenu dosadni.

- Nije mi se dopalo što je snimao video zapise u kojima priča o sebi. A onda je tu i glupost sa spuštenim pantalonama... Objasnio sam vam zašto momci to rade i odakle to dolazi. Priča o njegovim spuštenim pantalonama dolazi iz zatvora u SAD i Meksiku, to je bio znak nekoga ko je želeo da bude kreten", rekao je Rami.

- Organizuje žurke o kojima se već mnogo priča. Čekaj malo, ku**in sine. Dođe, uzme dres sa brojem 10 i nosi fensi stvari sa dijamantima.. Misli da je Amerikanac. Kakva gnjavaža", zaključio je šampion Svetskog prvenstva iz 2018. sa Francuskom.