''NE BI TREBALO DA BUDE U KLUBU!'' Rio Ferdinand ''udario'' na najstarijeg fudbalera u timu

Nekadašnji defanzivac Mančester junajteda Rio Ferdinand udario je po svom nekadašnjem saigraču i sadašnjem štoperu ''crvenih đavola'' Džoniju Evansu.

- Nisam očekivao da će toliko utakmica da odigra, kao i da će biti tako dobar. Neverovatno, nije napravio jedan pogrešan potez. Dobar je s loptom, a verovatno ima dobre odnose i sa igračima. Verovatno će postati trener. Nije mislio da će toliko da igra, ali me ne bi čudilo da dobije novi ugovor, ako ne u Junajtedu, onda negde drugde".

- Iskreno, nezavisno o tome koliko je dobar bio i koliko mu se divim kao profesionalcu, on realno ne bi trebalo da bude u Junajtedu. To govori o tome u kakvoj je situaciji klub. Od njega se ne bi trebalo tražiti da ulovi Erlinga Holanda. Top klubovi to danas ne rade - rekao je Ferdinanad u podkastu "FIVE".

