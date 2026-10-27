DECENIJE KRVI I LEDA: Grupa "Osvajči" slavi 35 godina karijere (FOTO)
POPULARNI sastav „Osvajači“ tri i po decenija karijere proslaviće proslaviće velikim koncertom 7. novembra u MTS dvorani.
Bend su 1990. godine osnovali prepoznatljivi vokal Zvonko Pantović Čipi, gitarista Dragan Urošević, klavijaturista Nebojša Jakovljević, bas gitara Saša Popović i bubnjar Miša Raca.
Jedan od značajnijih ljudi koji je učestvovao u radu grupe „Osvajači“ je i legendarni klavijaturista Laza Ristovski,u čijem studiju je snimljen prvi album „Krv i led“ koji je ujedno bio i producent albuma. Laza Ristovski je na drugom albumu bio gost na pesmi „Sam“.
Kada je nastupao sa „Osvajačima“, njegova boja oslikavala je specifičan zvuk benda, pa se zato bend po tome posebno razlikovao.
- Sve ove godine bile su decenije krvi, upornosti, ali i leda i stajanja, svega po malo. Smatram da je red da ih proslavimo na najbolji mogući način, a kako drugačije, nego muzikom – rekao nam je glavni „osvajač“ Čipi, pevač i fromntmen benda.
Na svoja prva dva albuma, „Krv i led“ i „Sam“ predstavili su se glam metal zvukom, a najveći uspeh su doživeli njihovi hitovi „Vino crveno“, „Možda nebo zna“, „S kim čekaš dan“, „Maska“, „Pronađi me“ i drugi.
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