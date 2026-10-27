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DECENIJE KRVI I LEDA: Grupa "Osvajči" slavi 35 godina karijere (FOTO)

Dušan Cakić

27. 10. 2026. u 18:30

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POPULARNI sastav „Osvajači“ tri i po decenija karijere proslaviće proslaviće velikim koncertom 7. novembra u MTS dvorani.

ДЕЦЕНИЈЕ КРВИ И ЛЕДА: Група Освајчи слави 35 година каријере (ФОТО)

Foto: ATA Images

Bend su 1990. godine osnovali prepoznatljivi vokal Zvonko Pantović Čipi, gitarista Dragan Urošević, klavijaturista Nebojša Jakovljević, bas gitara Saša Popović i bubnjar Miša Raca.

Jedan od značajnijih ljudi koji je učestvovao u radu grupe „Osvajači“ je i legendarni klavijaturista Laza Ristovski,u čijem studiju je snimljen prvi album „Krv i led“ koji je ujedno bio i producent albuma. Laza Ristovski je na drugom albumu bio gost na pesmi „Sam“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kada je nastupao sa „Osvajačima“, njegova boja oslikavala je specifičan zvuk benda, pa se zato bend po tome posebno razlikovao.
- Sve ove godine bile su decenije krvi, upornosti, ali i leda i stajanja, svega po malo. Smatram da je red da ih proslavimo na najbolji mogući način, a kako drugačije, nego muzikom – rekao nam je glavni „osvajač“ Čipi, pevač i fromntmen benda.

Na svoja prva dva albuma, „Krv i led“ i „Sam“ predstavili su se glam metal zvukom, a najveći uspeh su doživeli njihovi hitovi „Vino crveno“, „Možda nebo zna“, „S kim čekaš dan“, „Maska“, „Pronađi me“ i drugi.

 

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