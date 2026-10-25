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JELENA KARLEUŠA ZABLISTALA U CRNOM MODNOM IZDANJU NA GLASANJU: Pre zatvaranja birališta iskoristila svoje pravo glasa (FOTO)

Dušan Cakić

25. 10. 2026. u 19:55

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POP diva Jelena Karleuša obavila je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost, izašavši na glasanje sat vremena pre zatvaranja birališta.

ЈЕЛЕНА КАРЛЕУША ЗАБЛИСТАЛА У ЦРНОМ МОДНОМ ИЗДАЊУ НА ГЛАСАЊУ: Пре затварања биралишта искористила своје право гласа (ФОТО)

Foto: Novosti

Pevačica je glasala na biračkom mestu broj 33, u Školi za tekstil i dizajn, a njen dolazak zabeležen je u samoj završnici izbornog dana.

Foto: Novosti

Jelena se za ovu priliku opredelila za crno modno izdanje, u skladu sa svojim prepoznatljivim stilom.

Foto: Novosti

Poznata po upečatljivim modnim kombinacijama i smelim odabirima, pop diva i ovoga puta privukla je pažnju izgledom, dok je dolaskom na biračko mesto iskoristila svoje pravo glasa.

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