JELENA KARLEUŠA ZABLISTALA U CRNOM MODNOM IZDANJU NA GLASANJU: Pre zatvaranja birališta iskoristila svoje pravo glasa (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša obavila je danas, u nedelju, 25. oktobra, svoju građansku dužnost, izašavši na glasanje sat vremena pre zatvaranja birališta.

Foto: Novosti

Pevačica je glasala na biračkom mestu broj 33, u Školi za tekstil i dizajn, a njen dolazak zabeležen je u samoj završnici izbornog dana.

Foto: Novosti

Jelena se za ovu priliku opredelila za crno modno izdanje, u skladu sa svojim prepoznatljivim stilom.

Foto: Novosti

Poznata po upečatljivim modnim kombinacijama i smelim odabirima, pop diva i ovoga puta privukla je pažnju izgledom, dok je dolaskom na biračko mesto iskoristila svoje pravo glasa.