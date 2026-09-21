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EMIR HABIBOVIĆ POSTAO OTAC ŠESTI PUT: Dobio dete sa 15 godina mlađom, evo koje ime su odabrali za bebu (FOTO)

Dušan Cakić

21. 09. 2026. u 18:42

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Pevač Emir Habibović postao je otac po šesti put.

ЕМИР ХАБИБОВИЋ ПОСТАО ОТАЦ ШЕСТИ ПУТ: Добио дете са 15 година млађом, ево које име су одабрали за бебу (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Njegova supruga Tamara porodila se i na svet donela dečaka kojeg su nazvali Amin, a u porodici Habibović vlada velika radost.

Kako saznajemo, mama i beba se osećaju odlično.

Inače, Emir Habibović je prethodne večeri nastupao na Šabačkom vašaru, dok je Tamara bila u bolnici i čekala porođaj.

Pevač nije krio uzbuđenje zbog dolaska naslednika, a sada je konačno stigla najlepša vest, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana.

Podsetimo, Habibović iza sebe već ima veliko roditeljsko iskustvo, a dolaskom sina postao je otac po šesti put.

Emiru i Tamari sada predstoje najlepši dani sa bebom, dok će u njihovom domu nesumnjivo biti razloga za veliko slavlje.

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