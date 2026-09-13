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NAGRAĐENA KAO IKONA MUZIKE: Dragana Mirković dobila još jedan Oskar u rukama (FOTO)

Dušan Cakić

13. 09. 2026. u 23:22

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FOLK diva Dragana Mirković primila je 12. septembra u Inzbruku prestižni „Oskar Grand 2026“ u kategoriji „Ikona muzike“.

НАГРАЂЕНА КАО ИКОНА МУЗИКЕ: Драгана Мирковић добила још један Оскар у рукама (ФОТО)

Foto: Grand Music Studio

Ovo posebno priznanje uručeno joj je neposredno pre nastupa u tamošnjem klubu. Dragana se u hotelu u kojem je boravila sastala sa producentom i vlasnikom "Grand Mjuzik Studija" Aleksijem Marinovim, koji joj je tom prilikom predao posebno izrađenu statuu i zlatno počasno pismo.

Vidno dirnuta ovim lepim gestom, muzička zvezda zahvalila je na priznanju i nije krila radost zbog još jedne nagrade koja je stigla kao potvrda njene višedecenijske uspešne karijere.

– Uvek uspevate da me obradujete, uvek me iznenadite nečim novim i lepim – poručila je Dragana.

Oskar je unikatno autorsko delo bugarskog vajara Stefana Petrova. Statua predstavlja logo "Grand Mjuzik Studija" i ručno je ukrašena sa čak 1.500 kamenčića.

 

Dragana je ubedljivo osvojila prvo mesto sa impresivnih 49,6 odsto glasova publike.

Nakon više od četiri decenije na sceni, brojnih hitova i velikih koncerata širom regiona i sveta, folk dinva primila je još jedno značajno priznanje, koje potvrđuje status jedne od najvećih i najvoljenijih muzičkih zvezda na Balkanu.

 

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