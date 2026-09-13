ŽELJKO JOKSIMOVIĆ PRED VIŠE OD 200.000 LJUDI U SOLUNU: Specijalan gost Antonisa Remosa na koncertu povodom 30 godina karijere

VIŠE od 200.000 ljudi, prema pisanju grčkih medija, ispunilo je sinoć Novu obalu Soluna na velikom koncertnom spektaklu kojim je Antonis Remos obeležio 30 godina muzičke karijere, a gost je bio i jedna od najvećih zvezda sa ovih prostora Željko Joksimović.

Foto: Miša Obradović

Solun je na nekoliko sati praktično postao jedna ogromna koncertna arena. Publika je ispunila obalu grada, a na spektakularnoj sceni smenjivale su se neke od najvećih grčkih i međunarodnih muzičkih zvezda.

Uz Remosa su nastupili Željko Joksimović, Džipsi Kings, SNEP!, Mister Prezident, Haddaway, Despina Vandi, Kaiti Garbi, Mando, Giorgos Theofanous, Kostas Hatzis, Manos Pyrovolakis.

Veliki jubilej jednog od najpopularnijih grčkih izvođača pratila je produkcija kakva se retko viđa na otvorenom: više od hiljadu kvadratnih metara LED ekrana, deset velikih ekrana raspoređenih duž grada, 30 kamera, spektakularni vatromet i čak 1.200 dronova iznad Soluna.

Za Joksimovića, koji godinama neguje posebnu vezu sa Grčkom i grčkom muzičkom scenom, poziv da bude deo Remosovog velikog jubileja imao je posebno značenje.

- Kada izađeš na scenu i ispred sebe vidiš more ljudi koje kao da nema kraj, shvatiš još jednom da muzici zaista nisu potrebni ni prevod ni granice. Nisam imao osećaj da sam gost u Grčkoj, osećao sam se kao da sam među svojim judima. Antonis i ja delimo mnogo više od muzike – godine prijateljstva, međusobnog poštovanja i onu istu veru da pesma može da spoji ljude koji možda ne govore isti jezik, ali osećaju isto. Bila mi je ogromna čast da budem deo njegovih 30 godina i jedne večeri koju će, siguran sam, Solun dugo pamtiti. Grčka je za mene odavno drugi dom. Kada sam video srpsku zastavu u publici kad sam zapevao Lane moje bio sam oduševljen, neverovatan koncert zaista, rekao je Joksimović okupljenim medijima.

Remosov jubilej privukao je ogromnu pažnju grčkih medija, koji su danima najavljivali veliki međunarodni line-up, a nakon koncerta izveštavali o publici koja je preplavila čitav obalni deo Soluna. Uprkos jakoj kiši koja je odložila početak programa, publika je ostala da čeka početak spektakla.

Posebno emotivan trenutak večeri bio je Remosov omaž nedavno preminulom Giorgosu Mazonakisu, kome je sa scene posvetio pesmu.

Za Željka Joksimovića, nastup pred jednom od najvećih publika na kojoj je poslednjih godina održan koncert u Solunu predstavlja i svojevrsnu najavu novog poglavlja njegove karijere u Grčkoj.

Posle Soluna i više od 200.000 ljudi na jednom mestu, Joksimović najavljuje ono što je grčka publika dugo čekala – veliku koncertnu turneju baš u Grčkoj.