Poznati

IMAM PRIJATELJE U SRBIJI, HRANA JE MNOGO UKUSNA: Konstantinos Argiros večeras nastupa u Beogradu (FOTO)

Д. Цакић

10. 09. 2026. u 21:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDNA od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Konstantinos Argiros, večeras priređuje spektakl u Beogradu, gradu u kom se, kako sam ističe, oseća kao kod kuće.

ИМАМ ПРИЈАТЕЉЕ У СРБИЈИ, ХРАНА ЈЕ МНОГО УКУСНА: Константинос Аргирос вечерас наступа у Београду (ФОТО)

Foto: Novosti

Pred sam nastup, pevač je otvoreno govorio o svojoj ljubavi prema Srbiji. Argiros je izneo brojne pohvale i na račun Aleksandre Prijović, otkrivši da su već razgovarali o potencijalnoj muzičkoj saradnji i ulasku u studio.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

- Volim Beograd i Srbiju, hvala vam na svemu. Volim ljude ovde, imam prijatelje, ovde se osećam kao kod kuće. Hrana u Srbiji je jako ukusna. Volim Aleksandru Prijović i cenim njenu karijeru, jako je talentovana i porodica joj je predivna i ima sjajnog muža. Pričali smo o porodičnim stvarima, kada budemo našli vremena ući ćemo u studio - rekao je pevač.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠPANKINJU ODUŠEVIO PRIZOR U SRPSKOM MANASTIRU: Sve objavila javno - stranci u čudu, naši objašnjavaju da je to stara tradicija (VIDEO)
Panorama

0 0

ŠPANKINjU ODUŠEVIO PRIZOR U SRPSKOM MANASTIRU: Sve objavila javno - stranci u čudu, naši objašnjavaju da je to stara tradicija (VIDEO)

MLADA Špankinja koja živi u Srbiji i na društvenim mrežama vodi profil "Laganokodspanjolke", oduševila je pratioce nesvakidašnjom scenom ispred srpskog manastira Pinosava. Prizor koji je zatekla potpuno ju je ostavio bez teksta, oslikavajući nivo narodnog poštenja i poverenja koji se u modernom svetu danas retko sreće.

10. 09. 2026. u 18:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI