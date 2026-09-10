IMAM PRIJATELJE U SRBIJI, HRANA JE MNOGO UKUSNA: Konstantinos Argiros večeras nastupa u Beogradu (FOTO)
JEDNA od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Konstantinos Argiros, večeras priređuje spektakl u Beogradu, gradu u kom se, kako sam ističe, oseća kao kod kuće.
Pred sam nastup, pevač je otvoreno govorio o svojoj ljubavi prema Srbiji. Argiros je izneo brojne pohvale i na račun Aleksandre Prijović, otkrivši da su već razgovarali o potencijalnoj muzičkoj saradnji i ulasku u studio.
- Volim Beograd i Srbiju, hvala vam na svemu. Volim ljude ovde, imam prijatelje, ovde se osećam kao kod kuće. Hrana u Srbiji je jako ukusna. Volim Aleksandru Prijović i cenim njenu karijeru, jako je talentovana i porodica joj je predivna i ima sjajnog muža. Pričali smo o porodičnim stvarima, kada budemo našli vremena ući ćemo u studio - rekao je pevač.
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