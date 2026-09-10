ČUVENA “HALJINA ZA OSVETU” PRINCEZE DAJANE: Ovaj svetski poznat komad odeče biće ponuđen na aukciji

ČUVENA “haljina za osvetu” princeze Dajane, koju je nosila iste večeri kada je njen suprug Čarls priznao preljubu, naći će se na aukciji, a očekuje se da će dostići cenu od najmanje 22.000 funti, prenose danas britanski mediji.

Foto. Printskrin Youtube/Princess Diana Memorial

Haljina će takođe biti izložena u Londonu sledećeg meseca, uoči same prodaje, čime će se ova odevna kombinacija ponovo naći u žiži javnosti, više od 30 godina nakon što je prvi put oduševila naciju, prenosi portal Lbc.

Dajana je dospela na naslovne strane kada je fotografisana u ovoj crnoj svilenoj haljini 1994. godine, iste večeri kada je njen tadašnji suprug, princ od Velsa, javno priznao preljubu na nacionalnoj televiziji.

Haljina, koju je kreirala Kristina Stambolijan, brzo je postala simbol modnog izraza nakon što ju je Dajana nosila na dobrotvornoj večeri časopisa Veniti Fer u londonskoj galeriji Serpentajn.

Dajana, koja je preminula 1997. godine u 36. godini života, ovom odevnom kombinacijom privukla je veliku pažnju jer je odstupila od tradicionalnih očekivanja vezanih za kraljevsku garderobu, kako bojom, tako i dubokim izrezom i dužinom iznad kolena.

Haljina će se naći na aukciji kuće Sotbi u Njujorku u decembru, u okviru nedelje posvećene luksuznim predmetima, a procenjuje se da će dostići cenu između 150.000 i 300.000 dolara.

Ovo je prva prodaja haljine još od juna 1997. godine, kada je Dajana prodala 79 svojih haljina kako bi prikupila sredstva za dobrotvorne organizacije koje pomažu obolelima od raka i AIDS-a.

Deo prihoda od prodaje biće doniran organizaciji NHS Lothian Charity u ime Kraljevske bolnice u Edinburgu, koja se bavi finansiranjem dodatne nege, opreme i projekata.

Haljina će se prodavati zajedno sa primerkom originalnog kataloga, numerisanim i potpisanim od strane Dajane i grčke dizajnerke Stambolijan, u kojem se navodi da je ideja za taj dobrotvorni događaj potekla od princa od Velsa.

”Osvetnička haljina” će krenuti na svetsku izložbenu turneju uoči aukcije uživo zakazane za 9. decembar, tokom koje će biti izložena u prostorijama Sotbija u Hongkongu, Ženevi i Njujorku.

Javnost takođe može da vidi haljinu u Londonu, gde će biti izložena od 18. do 24. septembra.

Dajana je ovu haljinu prvobitno nosila uz ogrlicu-okovratnik, crnu tašnicu i crne cipele, a ova elegantna kombinacija je široko hvaljena zbog toga što je decenijama inspirisala modu i popularnu kulturu.

Tanjug

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