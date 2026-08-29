KSANDER USRED DRAME NA PARKINGU: Novi peh za pevača Aleksandra Misojlića (FOTO)
NAKON saobraćajne nezgode koju je doživeo početkom godine, pevač Aleksandar Misojčić Ksander izgleda nikako da uđe u mirne vode kada je reč o vožnji.
Ekipa našeg portala uhvatila je pevača usred prave drame na parkingu ispred jednog restorana.
Naime, Ksander je doživeo novi peh kada mu je iznenada otkazao automobil, pa je bio primoran da usred belog dana podigne haubu i sam pokuša da reši problem.
Sudeći po fotografijama, pevač se pošteno namučio. Vidno zabrinut i u neverici zbog onoga što ga je snašlo, Ksander se hvatao za glavu, uzimao krpu u ruke, a u jednom trenutku je doslovno pao na kolena na vruć asfalt kako bi zavirio ispod vozila i proverio gde je nastao kvar.
Nemoćan da sam reši situaciju, privukao je pažnju prolaznika, pa mu je u pomoć ubrzo pritrčao muškarac.
Kako saznajemo od očevidaca drama se ipak završila srećnim krajem pa je pevač uskočio u svoj četvorotočkaš i nastavio dalje.
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