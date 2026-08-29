POČEO DRUGI KONCERT MILANČETA RADOSAVLJEVIĆA: Legenda narodne muzike ponovo pred hiljadama ljudi (FOTO)

DRUGI koncert Milančeta Radosavljevića upravo je počeo na prepunom "Tašmajdanu", a legendu narodne muzike publika je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

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Milanče je koncert otvorio pesmom "Dao bih ovo malo života", uz pratnju orkestra Aleksandra Sofronijevića.

Već od prvih taktova hiljade ljudi pevale su uglas, pretvarajući "Tašmajdan" u ogroman hor.

Posle prve pesme, Milanče se emotivnim rečima obratio publici i zahvalio na ljubavi i podršci, što je nagrađeno novim ovacijama.

Beogradska priča se, međutim, legenda narodne muzike održaće još dva koncerta na "Tašmajdanu", 2. i 3. septembra.