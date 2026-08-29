VOLIM LESKOVAC, A POSEBNO HRANU: Stoja Novaković spektakularno zatvorila 36. "Roštiljijadu" (FOTO)
LESKOVAC je večeras pevao uglas sa Stojom Novaković.
Folk zvezda svojim koncertom stavila je tačku na 36. Leskovačku roštiljijadu, a spektakl je otvorila velikim hitom „Potopiću ovaj splav“.
Usledili su „Evropa“, „Ćiki, ćiki“, „Samo“ i drugi njeni hitovi, uz koje je publika pevala i igrala do kraja.
– Mnogo mi je drago što sam prvi put na Roštiljijadi. Volim Leskovac, ovde sam bila mnogo puta, a posebno volim leskovačku hranu. Ja sam veliki gurman i hedonista – rekla je Stoja za „Večernje novosti“.
Njenim nastupom spuštena je zavesa na šest dana muzike, zabave i dobrog zalogaja, čime je 36. Roštiljijada završena u velikom stilu.
Preporučujemo
CEO GRAD PEVAO UGLAS: Dara Bubamara podigla Leskovac na noge (FOTO)
28. 08. 2026. u 23:03
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)