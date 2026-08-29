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VOLIM LESKOVAC, A POSEBNO HRANU: Stoja Novaković spektakularno zatvorila 36. "Roštiljijadu" (FOTO)

Д. Цакић

29. 08. 2026. u 23:39

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LESKOVAC je večeras pevao uglas sa Stojom Novaković.

ВОЛИМ ЛЕСКОВАЦ, А ПОСЕБНО ХРАНУ: Стоја Новаковић спектакуларно затворила 36. Роштиљијаду (ФОТО)

Foto: Cvetković Photography

Folk zvezda svojim koncertom stavila je tačku na 36. Leskovačku roštiljijadu, a spektakl je otvorila velikim hitom „Potopiću ovaj splav“.

Usledili su „Evropa“, „Ćiki, ćiki“, „Samo“ i drugi njeni hitovi, uz koje je publika pevala i igrala do kraja.

Foto: Фото: Цветковић Photography

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– Mnogo mi je drago što sam prvi put na Roštiljijadi. Volim Leskovac, ovde sam bila mnogo puta, a posebno volim leskovačku hranu. Ja sam veliki gurman i hedonista – rekla je Stoja za „Večernje novosti“.

Njenim nastupom spuštena je zavesa na šest dana muzike, zabave i dobrog zalogaja, čime je 36. Roštiljijada završena u velikom stilu.

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