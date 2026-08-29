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"MAJSTORI ZA DUŠU“ ZAPALILI TAŠMAJDAN: Aca Sofronijević i njegov orkestar oduševili publiku kod Milančeta (FOTO)

Д. Цакић

29. 08. 2026. u 23:26

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ORKESTAR" Majstori za dušu“ Ace Sofronijevića bili su specijalni gosti drugog koncerta Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu.

МАЈСТОРИ ЗА ДУШУ“ ЗАПАЛИЛИ ТАШМАЈДАН: Аца Софронијевић и његов оркестар одушевили публику код Миланчета (ФОТО)

Foto: Novosti

Oni su svojom virtuoznošću i energijom atmosferu doveli do usijanja.

Foto: Novosti

Publika je njihov nastup ispratila ovacijama i horskim pevanjem, a ovaj spektakl bio je i sjajna uvertira za veliki koncert „Majstora za dušu“, zakazan za 8. decembar u Sava centru.

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