"SUROVA REALNOST" GAĐA U DUŠU: Katarina Živković upriličila promociju nove pesme (FOTO)
FOLK zvezda Katarina Živković svoje fanove obradovala je novom pesmom „Surova realnost“.
Tim povodom upriličila je promociju novog muzičkog materijala, a na svom događaju, pevačica je ugostila i ekupu „Večernjih novosti“.
Numera je u potpuno drugačijem stilu, od onoga na kakav je publika navikla da čuje od Katarine.
- Prvi put mi je pesmu napisala koleginica Barbara Bobak i moram da priznam da me je „pogodila u dušu“ Bez razmišljanja sam je prihvatila kada sam pročitala tekst. Barbara je videla mene u njemu, takođe i ja sebe. Drago mi je da su se kockice skopile i verujem u uspeh ove pesme - rekla je Kaća za naš list.
Kao jedan od autora Katarinine pesme, na promociji gošća je bila i pevačica Barbara Bobak.
Nema sumnje da se nova Katarinina muzička era dopasti poklonicima njenog stvaralaštva i da će se mnogi životno pronaći u numeri koju je pevačica predstavila.
