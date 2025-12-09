Poznati

"SUROVA REALNOST" GAĐA U DUŠU: Katarina Živković upriličila promociju nove pesme (FOTO)

Dušan Cakić

09. 12. 2025. u 19:50

FOLK zvezda Katarina Živković svoje fanove obradovala je novom pesmom „Surova realnost“.

Foto: ATA Images

Tim povodom upriličila je promociju novog muzičkog materijala, a na svom događaju, pevačica je ugostila i ekupu „Večernjih novosti“.

Foto: ATA Images

Numera je u potpuno drugačijem stilu, od onoga na kakav je publika navikla da čuje od Katarine.

- Prvi put mi je pesmu napisala koleginica Barbara Bobak i moram da priznam da me je „pogodila u dušu“  Bez razmišljanja sam je prihvatila kada sam pročitala tekst. Barbara je videla mene u njemu, takođe i ja sebe. Drago mi je da su se kockice skopile i verujem u uspeh ove pesme - rekla je Kaća za naš list.

Foto: ATA Images

Kao jedan od autora Katarinine pesme, na promociji gošća je bila i pevačica Barbara Bobak.

Nema sumnje da se nova Katarinina muzička era dopasti poklonicima njenog stvaralaštva i da će se mnogi životno pronaći u numeri koju je pevačica predstavila.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

