DRAGANA I NATAŠA SU NAŠE GOŠĆE: Vladan "Magla" bend oktkrio da će im se one pridužiti na sceni i zašto je bio protiv svog prvog hita (FOTO)

"MAGLA" bend će 6. februara 2026. godine održati svoj prvi solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra.

Bend je danas objavio tri nove pesme u aktustik veziji za koje su predstavljeni i spotovi, a zvanično su objavili i da su karte za njihov prvi solistički koncert puštene u prodaju.

Frontmen benda Vladan Savić nije mogao da sakrije uzbuđenje.

- Novo i za nas same je izvedba naših pesama u akustičnoj verziji, to ste danas imali priliku da čujete premijerno. Zvuči fantastično! Predstavili smo i nove tri pesme koje je radila jedna divna ekipa i vrhunac dana je najava za naš prvi koncert solistički koncert 6. februara - rekao je Savić.

Vladan je otkrio da će im gošće na koncertu biti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.

- Imamo duete sa dve predivne dame, tako da očekujte da na sceni u Sava centru vidite Natašu Bekvalac i Draganu Mirković - otkrio je Vladan.

Na pitanje kakav je osećaj što je sa jednom bakom snimio duet Vladan je odgovorio.

- Kad smo snimali duet tada nije bila baka. Zadovoljstvo mi je da i sa Natašom i Draganom imamo duete i hvala im što su nam dale priliku da sarađujemo - poručio je on.

