DRAGANA I NATAŠA SU NAŠE GOŠĆE: Vladan "Magla" bend oktkrio da će im se one pridužiti na sceni i zašto je bio protiv svog prvog hita (FOTO)
"MAGLA" bend će 6. februara 2026. godine održati svoj prvi solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra.
Bend je danas objavio tri nove pesme u aktustik veziji za koje su predstavljeni i spotovi, a zvanično su objavili i da su karte za njihov prvi solistički koncert puštene u prodaju.
Frontmen benda Vladan Savić nije mogao da sakrije uzbuđenje.
- Novo i za nas same je izvedba naših pesama u akustičnoj verziji, to ste danas imali priliku da čujete premijerno. Zvuči fantastično! Predstavili smo i nove tri pesme koje je radila jedna divna ekipa i vrhunac dana je najava za naš prvi koncert solistički koncert 6. februara - rekao je Savić.
Vladan je otkrio da će im gošće na koncertu biti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.
- Imamo duete sa dve predivne dame, tako da očekujte da na sceni u Sava centru vidite Natašu Bekvalac i Draganu Mirković - otkrio je Vladan.
Na pitanje kakav je osećaj što je sa jednom bakom snimio duet Vladan je odgovorio.
- Kad smo snimali duet tada nije bila baka. Zadovoljstvo mi je da i sa Natašom i Draganom imamo duete i hvala im što su nam dale priliku da sarađujemo - poručio je on.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DANICA KRSTIĆ ZA "NOVOSTI": Bog mi je podario talenat, ja sam mu uzvratila pesmom (FOTO)
10. 11. 2025. u 12:05
BOŽE MOJ: Jana Todorović pesmu posvetila preminulom sestriću Branislavu (FOTO)
08. 11. 2025. u 18:50
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)