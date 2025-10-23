Poznati

TO JE SAMO ZA NJEGA: Jana Todorović novu pesmu posvetila pokojnom sestriću (FOTO)

Д. Цакић

23. 10. 2025. u 23:45

FOLK zvezda Jana Todorović održala je večeras nastup u jednom prestoničkom restoranu.

ТО ЈЕ САМО ЗА ЊЕГА: Јана Тодоровић нову песму посветила покојном сестрићу (ФОТО)

Foto: Novosti

U razgovoru sa našom ekipom "Večernjih novosti" pre nastupa o pesmi koju je posvetila pokojnom sestriću Banetu.

- Uradila sam pesmu koju sam posvetila sestriću, jedva čekam da je objavim, jedva čekam da ljudi čuju numeru. Sve sad podseća na njega, suze su mi u očima dok pričam na ovu tužnu temu. Srce nikad neće prestati da krvari, ni posle nekoliko godina od gubitka - rekla je Jana.

Ovo nije jedini novitet u Janinoj diskografiji, naime, folk zvezda je nedavno objavila i duet sa Emilom Habibovićem "Dobra devojka".

U spotu za ovu pesmu glavne uloge tumače njihove ćerke, Kristina Todorović i Emilija Habibović, koje su prvi put stale pred kamere i potpuno očarale prisutne svojom prirodnošću, lepotom i harizmom.

- Kristina je moja najveća inspiracija. Gledati je kako stoji pred kamerama, sigurna, lepa i svoja, to je za mene bio trenutak koji ću zauvek pamtiti. Ova pesma je posveta njoj, ali i svim devojkama koje u sebi nose dobrotu i snagu - iskreno je zaključila folk zvezde ne krijući ponos.

