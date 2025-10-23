TO JE SAMO ZA NJEGA: Jana Todorović novu pesmu posvetila pokojnom sestriću (FOTO)
FOLK zvezda Jana Todorović održala je večeras nastup u jednom prestoničkom restoranu.
U razgovoru sa našom ekipom "Večernjih novosti" pre nastupa o pesmi koju je posvetila pokojnom sestriću Banetu.
- Uradila sam pesmu koju sam posvetila sestriću, jedva čekam da je objavim, jedva čekam da ljudi čuju numeru. Sve sad podseća na njega, suze su mi u očima dok pričam na ovu tužnu temu. Srce nikad neće prestati da krvari, ni posle nekoliko godina od gubitka - rekla je Jana.
Ovo nije jedini novitet u Janinoj diskografiji, naime, folk zvezda je nedavno objavila i duet sa Emilom Habibovićem "Dobra devojka".
U spotu za ovu pesmu glavne uloge tumače njihove ćerke, Kristina Todorović i Emilija Habibović, koje su prvi put stale pred kamere i potpuno očarale prisutne svojom prirodnošću, lepotom i harizmom.
- Kristina je moja najveća inspiracija. Gledati je kako stoji pred kamerama, sigurna, lepa i svoja, to je za mene bio trenutak koji ću zauvek pamtiti. Ova pesma je posveta njoj, ali i svim devojkama koje u sebi nose dobrotu i snagu - iskreno je zaključila folk zvezde ne krijući ponos.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Folkerka zbog PREŽDERAVANjA završila u HITNOJ
23. 10. 2025. u 19:32
ČEKA NAS SADA NAJTEŽI DEO: Borko Radivojević se susreo sa još jednim izazovom (FOTO)
23. 10. 2025. u 19:20
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)