GALA SLAVLJE ZA PUNOLETSTVO: Bane Obradović upriličio glamurozno veselje svom sinu Vuku za 18. rođendan (FOTO)
ESTRADNI menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika Vuka.
Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..
Na svaki detalj se ozbiljno pazilo, a pred sam početak slavlja on je izašao sa sinom i ženom koja se gotovo nikad nije pojavljivala u javnosti i pozdravio "sedmu silu".
Bane je malo i proćaskao sa novinarima, pa otkrio da je na slavlje pozvao čak 35 pevačica, ali i da ne bi imao ništa protiv da mu snajka bude pevačica.
- Bio je konkretan sa spiskovima. Neke nisam, neke jesam ispunio, ali potrudiću se da ispunim sve što nisam. Nije mnogo, ima 4 ili 5 želja, ali uglavnom se svodi na to da ide sa Crvenom zvezdom na utakmice po Evropi.
Kako je rekao, sin ga je nasledio u daru za posao, a on vrlo brzo priželjkuje penziju.
- Ima dar za organizaciju, želi da organizuje. Bio je više nego ja u ovom prostoru. Nisam želeo da ovo bude klasičan, restoran, klopa, piće nego nešto da se desi. On je tu bio, video sve, znači da hoće da radi.
Otkrio je i kako zamišlja svoju idealnu penziju, i napominje da bez estrade ipak ne može.
- Imam, ima tri naslednika. Već se spremam za penziju. Mislim da nikada neće moći bez estrade, jer bih se onda razdvojio od prijatelja i kumova.
Na pitanje da li bi podržao sina, da se kojim slučajem zaljubi u neku pevačicu - Bane je iskren:
- Podržao bih i sa estrade i bilo kojim poslom da se bavi. On je još mlad da bi ušli u te neke poslove, ali sve što me pita ja mu kažem i posluša me - dodao je Bane.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
OVO NE MOGU DA JOJ OPROSTE: Zašto deo estrade voli da napada Viki Miljković (FOTO)
24. 09. 2025. u 19:40
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)