GALA SLAVLJE ZA PUNOLETSTVO: Bane Obradović upriličio glamurozno veselje svom sinu Vuku za 18. rođendan (FOTO)

ESTRADNI menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika Vuka.

Foto: Novosti

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..

Na svaki detalj se ozbiljno pazilo, a pred sam početak slavlja on je izašao sa sinom i ženom koja se gotovo nikad nije pojavljivala u javnosti i pozdravio "sedmu silu".

Bane je malo i proćaskao sa novinarima, pa otkrio da je na slavlje pozvao čak 35 pevačica, ali i da ne bi imao ništa protiv da mu snajka bude pevačica.

- Bio je konkretan sa spiskovima. Neke nisam, neke jesam ispunio, ali potrudiću se da ispunim sve što nisam. Nije mnogo, ima 4 ili 5 želja, ali uglavnom se svodi na to da ide sa Crvenom zvezdom na utakmice po Evropi.

Kako je rekao, sin ga je nasledio u daru za posao, a on vrlo brzo priželjkuje penziju.

- Ima dar za organizaciju, želi da organizuje. Bio je više nego ja u ovom prostoru. Nisam želeo da ovo bude klasičan, restoran, klopa, piće nego nešto da se desi. On je tu bio, video sve, znači da hoće da radi.

Otkrio je i kako zamišlja svoju idealnu penziju, i napominje da bez estrade ipak ne može.

- Imam, ima tri naslednika. Već se spremam za penziju. Mislim da nikada neće moći bez estrade, jer bih se onda razdvojio od prijatelja i kumova.

Na pitanje da li bi podržao sina, da se kojim slučajem zaljubi u neku pevačicu - Bane je iskren:

- Podržao bih i sa estrade i bilo kojim poslom da se bavi. On je još mlad da bi ušli u te neke poslove, ali sve što me pita ja mu kažem i posluša me - dodao je Bane.

