SVI REKORDI PADAJU: Haris DŽinović u Severnoj Makedoniji pred 50 hiljada ljudi pokazao zašto je legenda muzike (FOTO)
NOĆ u Kavadarcima, ostaće upamćen kao veče kada je Haris Džinović, jedna od najvećih zvezda u istoriji regionalne muzike, pokazao zašto mu je publika verna već decenijama.
Prema zvaničnim podacima, u Kavadarcima se okupilo preko 50.000 ljudi, a atmosfera koja je vladala tokom koncerta bila je više nego spektakularna.
Harisov nastup ostavio je publiku bez daha. Gromoglasan aplauz, pesme koje se pevaju iz sveg glasa i emocije koje su se mogle opipati u vazduhu – sve je ukazivalo na to da je publika prisustvovala nečemu neponovljivom. Koncert je bio retrospektiva bogate karijere koja traje preko 40 godina. Publika je horski pevala svaki stih – od “I tebe sam sit kafano”, “Laže mjesec”, “Pariska ljubav”, “Dajte vina hoću lom”, do “Muštuluk” i “Kako mi nedostaješ”. Bila je to noć za pamćenje, u kojoj su hiljade ljudi disale kao jedno.
Zvezda večeri je tokom nastupa više puta zahvaljivao publici na bezrezervnoj ljubavi, rekavši da je upravo ta povezanost s publikom ono što ga pokreće sve ove godine. Iako je obišao čitav region i nastupao pred desetinama hiljada ljudi u najvažnijim dvoranama i na najvećim festivalima, koncert u Kavadarcima ostaje jedan od najposebnijih u njegovoj karijeri.
Organizacija događaja, energija publike i Harisova besprekorna izvedba učinili su ovo veče pravim muzičkim spektaklom u kome je scenu podelio sa Evrovizijskom pobednicom Marijom Šerifović. "Grožđebal" je još jednom pokazao da zaslužuje svoje mesto među najznačajnijim manifestacijama u Makedoniji, a Haris, – da mu nema ravnog kada je u pitanju stvaranje magije na sceni.
