SVE JE TO BIO MARKETING: Darko Lazić progovorio o novoj pesmi, supruzi Katarini i letnjoj turneji (FOTO)

FOLK zvezda Darko Lazić pojavio na Vrnjačkoj muzičkoj noći u Vrnjačkoj Banji, pre nego što je zapevao, izneo niz informacija o privatnom životu, koji dugo intrigira javnost.

Foto Novosti

- Objavili smo to na Instagramu, to je bila najava pesme, nema priče o razvodu. Rekao sam Kaći da postavimo to, da vidimo šta će da se desi, reakcija naroda nas je zanimala. Pitali su me odmah: "Kume, nije valjda opet razvod, čoveče?", rekli su mi da ih zovem odmah, haos... Samo sam se kumi, Andreani Čekić javio tad, da zna da je zbog pesme! To je bila moja ideja - kazao je Darko, koji je rekao da se ne plaši da izmaleriše nešto loše u svom braku.

Ali istina je potpuno drugačija. Reč je o novoj pesmi koja nosi upravo taj naziv "Sve je to za ljude" koju je Darko snimio u saradnji sa čuvenim harmonikašem i producentom Borkom Radivojevićem.