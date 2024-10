"KAD UĐE U SOBU, VIŠE NIJE ISTA!" Saradnik pevača otkrio - Baja Mali Knindža ima strahovitu harizmu

PEVAČ Baja Mali Knindža ima strahovitu harizmu, rekao je aranžer Borislav Boco Tomašević.

- On kad uđe u sobu, to više nije ista soba. Čovek zrači jednostavnošću. Jako je prirodan, normalan, komunikativan i vrlo pozitivan. Nikad nisam video da je bio u nekom bedaku - rekao je Boco.

Kaže da je Baja Mali Knindža neprikosnoven kad je pesma u pitanju.

- On kaže da je to "njeno veličanstvo - pesma" i sve radimo dok on i ja ne damo sve od sebe i dok ne budemo zadovoljni. Ne znam da li smo napravili lošu pesmu on i ja. Mislim da nismo - kazao je Boco.

Ističe da on i Baja imaju bratsku saradnju i opušten odnos.

- On veruje u to što ja radim. Ja znam ko je Baja. Nisam ja Baju stvorio. Baja je tu došao kao velika zvezda - rekao je Boco za TV Duga+.

Kako kaže Boco, Baja je "definicija baje".

(alo.rs)