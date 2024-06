BILA SAM TRUDNA SA VLADIMIROM: Sandra Afrika otkrila detalje ljubavi sa fudbalerom - Iz veze smo otišli u bez veze

SANDRA AFRIKA bila je u turbulentnoj vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim.

Foto Novosti

Sandra je otvorila dušu o vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim i tom prilikom je priznala da je bila trudna sa sportistom. Pevačica je privatan život oduvek držala daleko od očiju javnosti, ali je dobro poznata njena burna veza Vladimirom, sa kojim se nekoliko puta mirila i opet raskidala.

Foto Novosti

- Posle veze sa Mikišom koja je trajala 10 godina, upoznala sam Vladimira i bili smo zajedno šest godina - kazala je Afrika u podkastu, priznajući da je trebalo i da se venčaju.

Foto: Printskrin Jutjub/IDJVideos.TV

- Da, u jednom momentu sam želela da se udam za njega. Mi smo iz veze otišli u bez veze", kazala je Afrika koja je ovom prilikom priznala i da je bila trudna s fudbalerom o čemu su mediji tada spekulisali: "Istina je, ne znam da li kada su njega nazvali šta je on rekao, ja sam kazala da nije tačno. Tada mi je bilo veoma teško da pričam o tome i sada je - ispričala je Sandra.

Foto Novosti

Ona je govorila i o odnosu sa ocem, te je šokirala sve kada je ispričala da ju je otac šišao na ćelavo. "Ja sam mogla sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gde sam i sa kim, a na primer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo. Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo. Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu trebale pare za to", pričala je ona sa knedlom u grlu.

(INFORMER)