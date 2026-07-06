Fudbal

uživoPRENOS, MEKSIKO - ENGLESKA: Meksička bajka se nastavlja ili pehar polako "ide kući"?!

Filip Milošević

06. 07. 2026. u 00:48

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Reprezentacije Meksika i Engleske igraju u osmini finala Svetskog prvenstva na Asteki od 2 sata posle ponoći, a ovaj meč možete uživo pratiti na portalu Novosti.

ПРЕНОС, МЕКСИКО - ЕНГЛЕСКА: Мексичка бајка се наставља или пехар полако иде кући?!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Meksiko - Engleska (početak 02.00)

Uoči meča:

Nakon što je jedan od domaćina Svetskog prvenstva već eliminisan, Meksiko će pokušati da izbegne istu sudbinu kada se na svom terenu suoči sa Engleskom.

S druge strane Engleska je uz dosta muke izbacila DR Kongo u šesnaestini finala i ukoliko budu prikazali takvu partiju protiv Meksika verovatno će morati da spakuju kofere i krenu put Ostrva.

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