Svet

KIPRANI TRAŽE DA BRITANCI PREDAJU BAZE NA OSTRVU? London se hitno oglasio

12. 04. 2026. u 13:41

ZAMENIK ministra odbrane Velike Britanije Alister Karns isključio je mogućnost bilo kakvog preispitivanja teritorijalnog statusa baza britanskih vazduhoplovnih snaga na Kipru.

Tanjug/AP/Petros Karadjias

Ranije u aprilu, poslanik kiparskog parlamenta Hrisis Pandelidis, blizak pregovorima o bazama, izjavio je za izdanje Euraktiv da će Kipar tražiti od Velike Britanije ne ukidanje njenih vojnih baza na ostrvu, već preispitivanje njihovog statusa.

Zvanično se baze nazivaju „suverenim“, ali su u praksi britanska prekomorska teritorija. Razgovori o pitanjima baza počeli su u martu nakon napada bespilotnom letelicom na bazu „Akrotiri“.

 - Moramo jasno razumeti da je pravni status suverenih baza nepokolebljiv - izjavio je Karns za list Telegraf.

(RIA Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela