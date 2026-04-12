KIPRANI TRAŽE DA BRITANCI PREDAJU BAZE NA OSTRVU? London se hitno oglasio
ZAMENIK ministra odbrane Velike Britanije Alister Karns isključio je mogućnost bilo kakvog preispitivanja teritorijalnog statusa baza britanskih vazduhoplovnih snaga na Kipru.
Ranije u aprilu, poslanik kiparskog parlamenta Hrisis Pandelidis, blizak pregovorima o bazama, izjavio je za izdanje Euraktiv da će Kipar tražiti od Velike Britanije ne ukidanje njenih vojnih baza na ostrvu, već preispitivanje njihovog statusa.
Zvanično se baze nazivaju „suverenim“, ali su u praksi britanska prekomorska teritorija. Razgovori o pitanjima baza počeli su u martu nakon napada bespilotnom letelicom na bazu „Akrotiri“.
- Moramo jasno razumeti da je pravni status suverenih baza nepokolebljiv - izjavio je Karns za list Telegraf.
(RIA Novosti)
