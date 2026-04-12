JUTROS u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, preneli su danas mađarski mediji.

Neverovatna izlaznost do 11 časova!

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 11.00 časova bila 36,98 odsto.

Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 9.00 sati glasalo 16,89 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 9.00 sati bila je 15,96 odsto.

Teške optužbe na račun partije Tisa: Snimak o kupovini glasova?

Izborni dan protiče u senci ozbiljnih optužbi za pokušaje izborne krađe.

Naime, pojavio se audio-snimak koji, prema tvrdnjama, dokazuje da partija Tisa planira kupovinu glasova romske populacije.

Peter Mađar glasao

Peter Mađar, lider opozicione stranke Tisa, glasao je u vrtiću Meševar u Budimpešti jutros oko 8:30 sati.

Kako je ranije najavljeno, on će nakon glasanja održati konferenciju za novinare.

Orban: Došao sam da pobedim

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, nakon glasanja na parlamentarnim izborima, da je "došao da pobedi".

U prvih sat vremena glasalo 3,46 odsto građana

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 7 časova zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

U saopštenju se navodi da je u Budimpešti izlaznost do 7 časova bila 3,45 odsto.

Opozicija sprema haos?

Mađarska politička opozicija mogla bi da izazove masovne nemire ako izgubi parlamentarne izbore, rekao je politikolog Gabor Stir.

Orban: Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat, nećemo davati novac Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica.

Počeli izbori

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to u 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet".

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23.00 časa večeras biti obrađeno 92-95 odsto glasova. U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske. Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.

Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova. Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsednik podnosi predlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore. Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.