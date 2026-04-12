POZNATI INFLUENSER UPOZORAVA: Ovo je ono što vidite kada se probudite u Mađarskoj ako Viktor Orban izgubi izbore (VIDEO)

MATIJAS Viktorijan, poznati holandski influenser i osnivač organizacije Europe First Community, objavio je video sa opisom "Ovo je ono što vidite kada se probudite u Mađarskoj nakon što je Viktor Orban izgubio izbore".

U svom videu, konzervativni lider javnog mnjenja, koji ima više od 350.000 pratilaca na Instagramu, izražava da ako Fides-KDNP ne pobedi na izborima, mogli bi postati deo njihovog svakodnevnog života, između ostalog:

napadi na hrišćanstvo,

probuđena ideologija,

imigracija,

Islamizacija

i dominaciju Brisela.

Mandiner je nedavno intervjuisao Matijasa Viktorijana, u kojem je on, između ostalog, rekao da seli ceo svoj posao u Budimpeštu, jer za razliku od njegove domovine, konzervativnim preduzećima nije zabranjeno da posluju ovde.

