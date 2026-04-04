SVEŠTENIK I SUPRUGA POGINULI, NAROD SE UJEDINIO ZA DECU: Pokrenuta akcija "Tri deteta, tri stana..."

TRAGIČNA smrt sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke ujedinila je region. Njihovo troje dece trenutno se nalazi na bolničkom lečenju, a narod je pokrenuo veliku akciju, kako bi im obezbedili krov nad glavom.

FOTO Eparhija zvorničko - tuzlanska

Sveštenik i njegova supruga poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Novo Selo, na području opštine Brod kada se "opel" u kojem su bili sa svoje troje dece sudario sa kamionom.

Deca su prebačena hitno u Slavonski brod na bolničko lečenje, dok je jedno od njih kasnije prevezeno u KBC Zagreb na odeljenje intenzivne nege.

Sutra, 5. aprila, proglašen je Dan žalosti u Brodu i Derventi zbog pogibije sveštenika SPC Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke.

Apel za pomoć deci

Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija "Tri deteta, tri stana..." kako bi se mališanima obezbedio krov nad glavom.

- Nakon tragedije koja je pogodila naš grad i region te ostavila troje dece bez roditelja, reči su male pred onim što je izgubljeno. Ali u toj tuzi, lepo je videti da smo se kao ljudi organizovali i ujedinili da svi želimo pomoći. Da svako daje koliko može jer nije važno koliko, već da dolazi od srca. Roditelje im ne možemo vratiti. Ali možemo učiniti da ne ostanu sami. Zato sam doneo odluku da pokrenem ovu priču i akciju tri jeteta,tri stana - navodi Milanko Balešević na Fejsbuku i nastavlja:

- Jedan stan 55m² u Derventi ovoj deci ću lično pokloniti te molim budućeg staratelja ove dece da mi se javi posle Vaskrsa radi notarskog ugovora. Ovu objavu delim radi transparentnosti i istine sa nadom da ćemo naći još dva čoveka ili dve firme te obezbediti još dva stana. Da svako od ove dece dobije svoj dom, mesto odakle će sutra krenuti u novi život, gde će odrastati i učiti. Novac koji skuplja verni narod neka im ostane za potrebe života dok sami ne budu mogli brinuti o sebi, stvarati i raditi. Molim da ovu objavu ne komentarišete ni delite. Nisu potrebne reči hvale. Gledajmo ovo kao mali doprinos u ovoj nesreći da obezbedimo još dva doma za sve mališane. Kvadrati i imovina su prolazni kao i ovaj naš kratki ovozemaljski život. Ne možemo promeniti ono što se desilo. Ali možemo uticati na ono što dolazi. Tri deteta. Tri stana - napisao je.

