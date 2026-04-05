PRONAŠLI SMO DVA VELIKA PAKETA EKSPLOZIVA KOD GASNE INFRASTRUKTURE: Vučić o akciji vojske i policije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su vojska i policija nedaleko od naselja Velebit pronašla dva paketa eksploziva.
- Našli smo, psi tragači i naša vojska i policija, pronašli su nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od gasovoda, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove, u toku je uviđaj. Obavestio sam Orbana, jer da je tu došlo do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije. Vojska pre svega, odnosno kontraobaveštajna služba, odnosno VBA, obaveštavaće vas tokom dana o svemu. Mi branimo kompresorsku stanicu u Braničevu, tamo ne može ptica da poleti, ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Srećom pa su u obaveštajnom smislu naši ljudi obavili dobar posao. Nadam se da će eksploziv da uklone bez ljudskih žrtava. Uviđaj je u toku, tragovi postoje - rekao je Vučić:
- Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svima koji pokušavaju da unište vitalne interese Srbije. To je takva razorna moć eksploziva, bili su i štapini pronađeni, da je moglo mnogo ljudi da ugrozi. Uspeli smo bez ikakvih žrtvava da predupredimo akciju protiv vitalnih interesa Republike Srbije.
