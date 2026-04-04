OPOZICIJA JOŠ BEZ KANDIDATA: Velika borba za mesto predsednika Republike Srpske i srpskog člana Predsedništva BiH

OPOZICIONI blok Srpske održao je još jedan sastanak, ali i dalje nisu uspeli da približe stavove oko kandidata za predsednika RS i srpskog člana Predsedništva BiH.

Stanivuković i Blanuša foto SDS

Draško Stanivuković, lider PSS, smatra da ima najveće šanse da pobedi za predsednika RS i očekuje podršku opozicije za tu funkciju. S druge strane, SDS i Branko Blanuša smatraju da imaju veće šanse od Stanivukovića za pobedu za predsednika RS, jer imaju bolju infrastrukturu na terenu, a ohrabreni su i sa 200.000 glasova koje je Blanuša dobio na poslednjim vanrednim izborima za predsednika RS.

Predsednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je najpopularniji opozicioni političar, smatra da je on lično najbolje rešenje za srpskog člana Predsedništva BiH, ali daje podršku Branku Blanuši za kandidata za mesto predsednika RS.

- Nemam poverenja u predsednika PSS Stanivukovića, već u Blanušu. Imam potpuno poverenje u njega. To je čovek koji može da okupi ljude oko sebe, nema razmirica sa drugima u opoziciji i to je njegova velika prednost - kaže Vukanović.

Velizar Antić, politički analitičar, kaže za "Novosti" da svi iz opozicije moraju da progutaju svoje sujete i da se maksimalno potrude da se dođe do zajedničkih kandidata.

- Ukoliko se to jedinstvo ne postigne, vlast u Srpskoj bi imala otvoren put da zadrži ove pozicije sve do 2030. godine. Opozicija mora da misli i kako da dobije većinu u NSRS jer samo tako će otvoriti put promene vlasti - ističe Antić.

Bez dileme NA predstojećim opštim izborima SNSD će pobediti sa više od 40 odsto, i obezbediti pobedu kandidata za predsednika Srpske i srpskog člana Predsedništva BiH, istakao je lider te stranke Milorad Dodik. - Nemam nikakvu dilemu o tome. Podigli smo značajno sve segmente organizacije i, prema relevantnim istraživanjima, 94 odsto članova SNSD potpuno je sigurno u ono što radimo i daje podršku rukovodstvu i organizaciji - istakao je Dodik.

Tanja Topić, politički analitičar, kaže da ne treba po svaku cenu insistirati na jedinstvenom nastupu opozicije, jer gotovo da je prihvaćeno kao dogma da ukoliko ne nastupe u jednoj koloni da nemaju šanse da iznesu pobedu.

- Važnije je da se odnosi unutar opozicije iščiste u smislu da se zna ko je stvarno opozicija i da se izoštri i programska platforma za izbore - ističe Topićeva.

Inače, Opšti izbori u BiH biće održani 6. oktobra.