UDARNA VEST IZ SAD: Novi je dan na Balkanu
HVALA administraciji predsednika SAD Donalda Trampa što je uklonila sve sankcije nametnute predsedniku Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim saradnicima u Republici Srpskoj od strane militarizovane administracije Bajdena i Obame, rekao je bivši guverner savezne američke države Ilinois Rod Blagojević.
- Novi je dan na Balkanu, gde srpski i hrvatski hrišćani mogu da se nadaju pravoj autonomiji i bližim vezama sa Sjedinjenim Američkim Državama - istakao je Blagojević na Iksu.
(RTRS)
