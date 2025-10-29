UDARNA VEST IZ SAD: Novi je dan na Balkanu

Republika Srpska

29. 10. 2025. u 17:25

HVALA administraciji predsednika SAD Donalda Trampa što je uklonila sve sankcije nametnute predsedniku Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim saradnicima u Republici Srpskoj od strane militarizovane administracije Bajdena i Obame, rekao je bivši guverner savezne američke države Ilinois Rod Blagojević.

- Novi je dan na Balkanu, gde srpski i hrvatski hrišćani mogu da se nadaju pravoj autonomiji i bližim vezama sa Sjedinjenim Američkim Državama - istakao je Blagojević na Iksu. 

