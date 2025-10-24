DODIK: Tema sarajevske sećije je kako vazdignuti muslimanstvo, a sruštiti hrišćanstvo

REPUBLIKA Srpska je uvek vodila politiku odbrane i nikada nije pokazala nijedan ekspanzionistički potez, za razliku od političkog Sarajeva koje uporno hoće teritorijalnu, političku, civilizacijsku i svaku drugu ekspanziju nad Srbima i Republikom Srpskom, istakao je predsednik Milorad Dodik.

Foto Borislav Ždrinja

- Nas u Republici Srpskoj ne interesuje ni milimetar područja Federacije BiH, osim u jednom delu gde su Srbi i gde želimo da im ekonomski i socijalno pomognemo - rekao je Dodik.

On je naveo da su političkom Sarajevu neki procesi možda išli na ruku, ali mnoge stvari u njihovim proračunima pokazaće se da su bile veoma loše.

Dodik je istakao da u Sarajevu postoje dobri ljudi sa kojima se može razgovarati ali oni ne mogu da izađu iz već napravljenog okvira, jer je glavna tema sarajevske političke "sećije" kako vazdignuti muslimanstvo, a srušiti hrišćanstvo.

- Mislim da im je taj cilj propao, izgubili su i ne mogu ga više vratiti kao moguću pobedu - naglasio je Dodik u intervjuu za Srnu.

Prema njegovim rečima, politika rukovodstva Republika Srpske bila je da se očuva valjanost Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne da pobeđuje bilo ko.

Dodik je ocenio da je vreme "lažljivog političkog Sarajeva" pokazalo da laž ne može biti politika.

- Politike koje se vode moraju uvijek imati neki cilj. Oni su imali samo jedan cilj - cilj mržnje. Uvek sam se vodio izjavom jednog pametnog vojskovođe koji je govorio da neprijatelja nikada ne treba udarati tamo gđe je najjači, nego gde je slep. Mislio je na zaslepljenost mržnjom, a ako je mržnja u fokusu političkog delovanja kakvo ima Sarajevo onda na kraju mora da budu gubitnici. To se njima i dešava - istakao je Dodik.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, predsednik Dodik je konstatovao da Dejtonski sporazum gotovo i ne postoji, o njemu se više ne govori.

- Najviše su govorili da ga brane oni koji su ga uporno rušili, a nama koji smo želeli da primenimo slovo Dejtona pripisivali su da ga rušimo - naveo je Dodik.

On smatra da je vreme za novi dogovor u BiH, ukoliko je on moguć.

- Ja mislim da je nemoguć, ali principijelno dogovore ne može niko da odbije. Znaju dobro i muslimani da je došlo vreme novog temeljnog dogovora ako postoji BiH - rekao je Dodik i dodao da muslimani u BiH neće biti ti koji će odlučivati s kim žele da pregovaraju.

On je rekao da nisu oni ti koji će odlučivati ko će da pregovara u ime Republike Srpske.

- Ne moram to biti ja, ali o tome će odlučivati ovaj narod, a ne Bakir Izetbegović i drugi - poručio je Dodik.

Kada je reč o stalnim nasrtajima političkog Sarajeva na Republiku Srpsku, predsednik Dodik je pojasnio da ti nasrtaji imaju svoj dnevni i dugoročni cilj.

- Dnevni je da naprave te male, po njima, pobede po kojima će se svakodnevno pokazivati servilnost prema strancima. Šta su oni pobedili? Ništa. Samo su se radovali pobedama koje su, navodno, napravili stranci donoseći loše mere prema nama - naglasio je Dodik.

On je naveo da to samo potvrđuje da muslimani u BiH nemaju političku elitu već kvazistrukturu koja je zaslepljena mržnjom i potrebom da iz te mržnje obezbedi svoj položaj.

Dodik je naveo da BiH ni po čemu nije pokazala da može da bude država, te da ona to, prema međunarodnom sporazumu, i nije.

- BiH je prostor koji nema vlast ovde, osim one koja je oteta od entiteta. Nije predviđeno da zajednički nivo ima 'državnu vlast'. Dejtonskim sporazumom nije predviđeno da organi BiH budu nadređeni entitetskim organima, ako odluka nije donesena konsenzusom. A mnoge odluke nisu nikada donesene, već su nametnute od visokih predstavnika - istakao je Dodik.

On je pojasnio da je BiH trebala da bude državna zajednica, a onda su muslimani pokušali da kažu da je BiH njihova, da je Banjaluka njihova.

- Nije to njihovo. Koliko god je njima naziv BiH lep, nama je ružan. Ja razumem da je njima naziv Republika Srpska veoma neprihvatljiv i ružan, ali ako oni imaju pravo na osećaj ružnoga, zašto mi nemamo pravo - upitao je Dodik.

On je rekao da se pokazalo da muslimanska politička elita ne zna da napravi multietničku državu, i da oni ne mogu da naprave ni svoju ni tuđu državu.

- Oni nisu čak ni faktor koji može da bude relevantan da izgradi neku državu, a to su pokazivali svojim podaništvom prema strancima koji su više radili za neko funkcionisanje sistema nego što su oni imali kreaciju - zaključio je Dodik.

(Tanjug)